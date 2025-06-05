“Örümcek Ağı”nın Rus uçaklarına verdiği hasar uydudan görüntülendi

Ukrayna’nın Rus savaş uçaklarına düzenlediği İHA saldırısının ardından iki Rus hava üssü uydudan görüntülendi.

“Örümcek Ağı”nın Rus uçaklarına verdiği hasar uydudan görüntülendi - 1

Ukrayna’nın Rusya'nın farklı askeri hava üslerine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda stratejik seyir füzesi taşıyan savaş uçaklarının yüzde 34'ünü vurduğunu açıklamasının ardından saldırının bıraktığı hasara dair yeni uydu görüntüleri paylaşıldı. 

"Pavutini" (Örümcek Ağı) adıyla düzenlenen "özel operasyonun" Rusya'nın stratejik havacılığına 7 milyar dolarlık hasar verildiği tahmin ediliyor. 

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“Örümcek Ağı”nın Rus uçaklarına verdiği hasar uydudan görüntülendi - 2

BELAYA'DAKİ UÇAKLARDA BÜYÜK HASAR

Maxar Technologies şirketi tarafından paylaşılan uydu görüntülerinde, Rusya’daki Belaya ve Olenya hava üslerine dair görüntüler paylaşıldı.

Belaya’dan paylaşılan görüntülerde “TU 95” tipi uçakların büyük hasar gördüğü görüldü. Yine Belaya Hava Üssü’ne dair bir diğer uydu görüntüsünde ise “TU 22” tipi uçaklar görüntülere yansıdı. Paylaşılan görüntülerden biri, TU 22 tipi bir uçağın da saldırıda büyük zarar gördüğünü ortaya koydu. 

“Örümcek Ağı”nın Rus uçaklarına verdiği hasar uydudan görüntülendi - 3

OLENYA'DAKİ "TU 95" UÇAKLARI ZARAR GÖRDÜ

Olenya Hava Üssü’ne dair uydu görüntüleri de imha edilmiş “TU 95” tipi uçakları gösterdi. Ukrayna’nın İHA saldırısının ardından üste enkaz temizleme çalışmalarının da olduğu anlaşıldı.

“Örümcek Ağı”nın Rus uçaklarına verdiği hasar uydudan görüntülendi - 4

KAÇ UÇAK HASAR GÖRDÜ?

Öte yandan, Ukrayna’nın 2 Haziran’da İstanbul’da Rusya ile yapılan görüşmelerden bir gün önce gerçekleştirdiği saldırının yarattığı hasar konusundaki tartışma ve spekülasyonlar da devam ediyor.

Reuters haber ajansına konuşan iki ABD’li yetkili, ABD’nin, haftasonu gerçekleştirilen saldırılarda 20 kadar Rus savaş uçağına saldırdığını, bunlardan yaklaşık 10’unu imha ettiğini değerlendirdiğini söyledi.

Bu, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin açıkladığı sayının yaklaşık yarısı anlamına geliyor. 

“Örümcek Ağı”nın Rus uçaklarına verdiği hasar uydudan görüntülendi - 5

ABD'Lİ YETKİLİDEN RUSYA UYARISI

Ajansa konuşan ABD’li yetkililer, saldırının yine de “hayli önemli” olduğunu söyledi. Yetkililerden biri ise bunun Rusya’yı yapılan müzakerelerde daha keskin bir tutum takınmasına sebep olabileceği uyarısında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Rusya’nın Ukrayna’nın düzenlediği “Örümcek Ağı” operasyonuna karşılık vereceğinin işaretini vermişti. ABD Başkanı Donald Trump, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Putin’in Moskova’nın “saldırıya karşılık vermek zorunda olduğunu” söylediğini aktarmıştı. Trump, açıklamasında, “Bu iyi bir konuşmaydı ama derhal bir barışa götürmeyecek” demişti. 

“Örümcek Ağı”nın Rus uçaklarına verdiği hasar uydudan görüntülendi - 6

UKRAYNA: 4 HAVA ÜSSÜ HEDEF ALINDI

Ukrayna, saldırının ardından yaptığı açıklamada, Rusya’da bulunan dört hava üssünü hedef aldıklarını duyurmuştu. Ukrayna da dün Rusya’nın stratejik bombardıman uçaklarını İHA’larla hedef aldıkları anlara dair yeni görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

“Örümcek Ağı”nın Rus uçaklarına verdiği hasar uydudan görüntülendi - 7

ABD VE UKRAYNA'NIN VERDİĞİ SAYILARDA FARK

İsimlerinin paylaşılmaması koşuluyla konuşan iki ABD’li yetkili, Ukrayna’nın 20 kadar uçağı vurup yaklaşık 10’unda hasar yarattığını bildirdi. Zelenski ise dün başkent Kiev’de yaptığı açıklamada, vurulan 41 Rus uçağından yarısının tamir edilemeyecek seviyede hasar gördüğünü söyledi. Reuters, Ukrayna ve ABD’li yetkililer tarafından paylaşılan bu bilgileri bağımsız kaynaklardan teyit edemediğini aktardı.

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