“Örümcek Ağı”nın Rus uçaklarına verdiği hasar uydudan görüntülendi

KAÇ UÇAK HASAR GÖRDÜ?

Öte yandan, Ukrayna’nın 2 Haziran’da İstanbul’da Rusya ile yapılan görüşmelerden bir gün önce gerçekleştirdiği saldırının yarattığı hasar konusundaki tartışma ve spekülasyonlar da devam ediyor.

Reuters haber ajansına konuşan iki ABD’li yetkili, ABD’nin, haftasonu gerçekleştirilen saldırılarda 20 kadar Rus savaş uçağına saldırdığını, bunlardan yaklaşık 10’unu imha ettiğini değerlendirdiğini söyledi.

Bu, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin açıkladığı sayının yaklaşık yarısı anlamına geliyor.