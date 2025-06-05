“Örümcek Ağı”nın Rus uçaklarına verdiği hasar uydudan görüntülendi
Ukrayna’nın Rus savaş uçaklarına düzenlediği İHA saldırısının ardından iki Rus hava üssü uydudan görüntülendi.
Ukrayna’nın Rusya'nın farklı askeri hava üslerine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda stratejik seyir füzesi taşıyan savaş uçaklarının yüzde 34'ünü vurduğunu açıklamasının ardından saldırının bıraktığı hasara dair yeni uydu görüntüleri paylaşıldı.
"Pavutini" (Örümcek Ağı) adıyla düzenlenen "özel operasyonun" Rusya'nın stratejik havacılığına 7 milyar dolarlık hasar verildiği tahmin ediliyor.