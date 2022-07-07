Örümcek maymunu uzun yaşamıyla rekor kırdı: Sadece kadın bakıcıları tercih ediyor

Örümcek maymunları genel olarak ağaçlardan topladıkları meyvelerle besleniyor. ABD’de California Berkeley Üniversitesi tarafından bu yılın başlarında yapılan bir çalışma, bu hayvanların yediği meyvelerin, doğal fermantasyonun bir yan ürünü olarak yaratılan, hacimce yüzde bir ile iki arasında alkol konsantrasyonuna sahip olduğunu buldu.