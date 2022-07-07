Örümcek maymunu uzun yaşamıyla rekor kırdı: Sadece kadın bakıcıları tercih ediyor

Haberler - ntv.com.tr 07.07.2022 - 16:45 | Son Güncelleme : 07.07.2022 - 16:47
ABD'de hayvanat bahçesinde yaşayan bir örümcek maymunu türünün ortama yaşam süresi 40 yıl olmasına rağmen 60. yaşgünün kutladı.
Boise Hayvanat Bahçesi tarafından yapılan açıklamada, “Elvis hala sağlıklı ve fiziksel olarak oldukça aktif” denildi. Bununla birlikte, hayvanat bahçesi personeli, Elvis'in kesin doğum tarihinden emin olmadıklarını, ancak her yıl 2 Temmuz'da doğum günü kutlaması yaptıklarını söyledi.
Bununla birlikte maymunun mutlu olmasına rağmen, bazı çalışanlara karşı biraz huysuz ve sadece kadın bakıcıları tercih ettiği belirtildi.
Hayvanat bahçesinin yetkililerinde Jeff Agosta, "Elvis hayvanat bahçesinde çalışan hiçbir erkekten hoşlanmaz. Özellikle, benden nefret ediyor” dedi.
Meksika, Panama ve Ekvador'a özel bir tür olan örümcek maymunları, genellikle yüksek ağaçlarda yaşıyorlar. Bu hayvanların, daldan dala kolayca hareket etmelerini sağlayan esnek omuz eklemleri bulunuyor, ancak baş parmaklarından yoksunlar. Böylelikle, ağaçların arasında büyük bir hızla hareket ederken ellerini kanca şeklinde kullanarak sağlam bir tutuş elde ediyorlar.
Örümcek maymunlarının ayrıca yüksek kavrama yeteneği sayesinde kuyruklarını da ellerinin ve ayaklarının yanı sıra beşinci bir uzuv olarak kullanabiliyor.
Örümcek maymunları genel olarak ağaçlardan topladıkları meyvelerle besleniyor. ABD’de California Berkeley Üniversitesi tarafından bu yılın başlarında yapılan bir çalışma, bu hayvanların yediği meyvelerin, doğal fermantasyonun bir yan ürünü olarak yaratılan, hacimce yüzde bir ile iki arasında alkol konsantrasyonuna sahip olduğunu buldu.