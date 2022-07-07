Örümcek maymunu uzun yaşamıyla rekor kırdı: Sadece kadın bakıcıları tercih ediyor

Bilim insanlarının bildirdiğine göre, örümcek maymunları 40 yıldan fazla yaşamıyor, ancak ABD’nin Idaho eyaletinde yer alan Boise Hayvanat Bahçesi'ndeki bir maymun 60. doğum gününü kutladı. 1962 yılında farklı bir hayvanat bahçesinde doğan Elvis adlı hayvanın dünyanın en yaşlı örümcek maymunu olduğuna inanılıyor. Bununla birlikte, hayvanat bahçesi yetkilileri Elvis'in erkek bakıcıları yanından uzaklaştırdığını ve kadın bakıcıları tercih ettiğini söyledi.

Haberler - ntv.com.tr 07.07.2022 - 16:45 | Son Güncelleme : 07.07.2022 - 16:47

Örümcek maymunu uzun yaşamıyla rekor kırdı: Sadece kadın bakıcıları tercih ediyor - 1

HALA SAĞLIKLI VE ENERJİK

ABD'de hayvanat bahçesinde yaşayan bir örümcek maymunu türünün ortama yaşam süresi 40 yıl olmasına rağmen 60. yaşgünün kutladı.

Boise Hayvanat Bahçesi tarafından yapılan açıklamada, “Elvis hala sağlıklı ve fiziksel olarak oldukça aktif” denildi. Bununla birlikte, hayvanat bahçesi personeli, Elvis'in kesin doğum tarihinden emin olmadıklarını, ancak her yıl 2 Temmuz'da doğum günü kutlaması yaptıklarını söyledi. 

Örümcek maymunu uzun yaşamıyla rekor kırdı: Sadece kadın bakıcıları tercih ediyor - 2

SADECE KADIN BAKICILARI TERCİH EDİYOR

Bununla birlikte maymunun mutlu olmasına rağmen, bazı çalışanlara karşı biraz huysuz ve sadece kadın bakıcıları tercih ettiği belirtildi.

Örümcek maymunu uzun yaşamıyla rekor kırdı: Sadece kadın bakıcıları tercih ediyor - 3

Hayvanat bahçesinin yetkililerinde Jeff Agosta, "Elvis hayvanat bahçesinde çalışan hiçbir erkekten hoşlanmaz. Özellikle, benden nefret ediyor” dedi.

Örümcek maymunu uzun yaşamıyla rekor kırdı: Sadece kadın bakıcıları tercih ediyor - 4

ÖRÜMCEK MAYMUNLARI HAKKINDA

Meksika, Panama ve Ekvador'a özel bir tür olan örümcek maymunları, genellikle yüksek ağaçlarda yaşıyorlar. Bu hayvanların, daldan dala kolayca hareket etmelerini sağlayan esnek omuz eklemleri bulunuyor, ancak baş parmaklarından yoksunlar. Böylelikle, ağaçların arasında büyük bir hızla hareket ederken ellerini kanca şeklinde kullanarak sağlam bir tutuş elde ediyorlar. 

Örümcek maymunu uzun yaşamıyla rekor kırdı: Sadece kadın bakıcıları tercih ediyor - 5

Örümcek maymunlarının ayrıca yüksek kavrama yeteneği sayesinde kuyruklarını da ellerinin ve ayaklarının yanı sıra beşinci bir uzuv olarak kullanabiliyor. 

Örümcek maymunu uzun yaşamıyla rekor kırdı: Sadece kadın bakıcıları tercih ediyor - 6

Örümcek maymunları genel olarak ağaçlardan topladıkları meyvelerle besleniyor. ABD’de California Berkeley Üniversitesi tarafından  bu yılın başlarında yapılan bir çalışma, bu hayvanların yediği meyvelerin, doğal fermantasyonun bir yan ürünü olarak yaratılan, hacimce yüzde bir ile iki arasında alkol konsantrasyonuna sahip olduğunu buldu.

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