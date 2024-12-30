Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü kadın sultanları: Tarihe damgasını vurmuş 10 güçlü kadın sultan

Osmanlı’nın güçlü kadın sultanları, devlet yönetiminde ve politik arenada önemli roller üstlenmişlerdir. Sarayın içinde olduğu gibi imparatorluğun her alanında da iz bırakmayı başarmışlardır. Bu kadınların hikayeleri, tarihin önemli bir parçası olurken bir yandan da imparatorluğun kuruluşundaki etkileriyle dikkat çekmişlerdir.



İşte Osmanlı tarihine damga vurmuş 10 güçlü kadın sultan;