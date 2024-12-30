Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü kadın sultanları: Tarihe damgasını vurmuş 10 güçlü kadın sultan

Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü kadın sultanları, sadece sarayın içinde değil, devletin yönetiminde de politik etkileriyle dikkat çekmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu, sadece padişahların değil, aynı zamanda güçlü kadın sultanların da tarihe damgasını vurduğu bir dönemdir. Yazar Leslie P. Peirce, The Imperial Harem adlı kitabında kadın sultanların saraya ve tarihe etkilerine bolca yer vermiştir. İşte Osmanlı tarihinde iz bırakmış en güçlü 10 kadın sultan.

Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü kadın sultanları: Tarihe damgasını vurmuş 10 güçlü kadın sultan - 1

Osmanlı’nın güçlü kadın sultanları, devlet yönetiminde ve politik arenada önemli roller üstlenmişlerdir. Sarayın içinde olduğu gibi imparatorluğun her alanında da iz bırakmayı başarmışlardır. Bu kadınların hikayeleri, tarihin önemli bir parçası olurken bir yandan da imparatorluğun kuruluşundaki etkileriyle dikkat çekmişlerdir.

İşte Osmanlı tarihine damga vurmuş 10 güçlü kadın sultan;

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Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü kadın sultanları: Tarihe damgasını vurmuş 10 güçlü kadın sultan - 2

10. Bezmialem Sultan

II. Mahmud’un eşi ve Sultan Abdülmecid’in annesi olan Bezmialem Sultan, hayırseverlik projeleri ve reformlara katkısıyla hatırlanır.

Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü kadın sultanları: Tarihe damgasını vurmuş 10 güçlü kadın sultan - 3

9. Mahidevran Sultan

Kanuni Sultan Süleyman’ın ilk eşi ve Şehzade Mustafa’nın annesi olan Mahidevran Sultan, haremdeki nüfuzu ve oğlunun taht mücadelesiyle bilinir. Oğlunun ölümünden sonra Bursa'da yaşamıştır.

Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü kadın sultanları: Tarihe damgasını vurmuş 10 güçlü kadın sultan - 4

8. Ayşe Hafsa Sultan

Yavuz Sultan Selim’in eşi ve Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi olan Hafsa Sultan, Osmanlı sarayında kadınların gücünün başlangıcını temsil eder.

Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü kadın sultanları: Tarihe damgasını vurmuş 10 güçlü kadın sultan - 5

7. Emetullah Rabia Gülnuş Sultan

Sultan IV. Mehmed’in eşi ve II. Mustafa ile III. Ahmed’in annesi olan Gülnuş Sultan, Osmanlı tarihinin son güçlü valide sultanlarından biriydi.

Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü kadın sultanları: Tarihe damgasını vurmuş 10 güçlü kadın sultan - 6

6. Hatice Turhan Sultan

IV. Mehmed’in annesi olan Hatice Turhan Sultan, Valide Sultan olarak büyük projelere imza attı ve Osmanlı yönetiminde söz sahibi oldu.

Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü kadın sultanları: Tarihe damgasını vurmuş 10 güçlü kadın sultan - 7

5. Safiye Sultan

III. Murad’ın eşi ve III. Mehmed’in annesi olan Safiye Sultan, politik zekası ve devlet işlerine etkisiyle bilinir.

Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü kadın sultanları: Tarihe damgasını vurmuş 10 güçlü kadın sultan - 8

4. Nurbanu Sultan

Sultan II. Selim’in eşi ve III. Murad’ın annesi olan Nurbanu Sultan, Valide Sultan olarak imparatorluk yönetiminde etkin bir figürdü.

Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü kadın sultanları: Tarihe damgasını vurmuş 10 güçlü kadın sultan - 9

3. Mihrimah Sultan

Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan’ın kızı olan Mihrimah Sultan, hayırseverlik projeleri ve politik hamleleriyle babasının yanında büyük bir etkiye sahipti.

Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü kadın sultanları: Tarihe damgasını vurmuş 10 güçlü kadın sultan - 10

2. Kösem Sultan

Sultan I. Ahmed’in eşi olan Kösem Sultan, oğulları IV. Murad ve İbrahim’in saltanatlarında naibe olarak devlet yönetiminde aktif bir rol aldı. Osmanlı tarihinin en etkili kadınlarından biridir.

Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü kadın sultanları: Tarihe damgasını vurmuş 10 güçlü kadın sultan - 11

1. Hürrem Sultan (Roxelana)

Kanuni Sultan Süleyman’ın eşi olan Hürrem Sultan, zekası ve politik yetenekleriyle Osmanlı sarayında büyük bir güç sahibi oldu. Hayır işleri ve siyasi hamleleriyle tarihe geçti.

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