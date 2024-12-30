Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü kadın sultanları: Tarihe damgasını vurmuş 10 güçlü kadın sultan
Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü kadın sultanları, sadece sarayın içinde değil, devletin yönetiminde de politik etkileriyle dikkat çekmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu, sadece padişahların değil, aynı zamanda güçlü kadın sultanların da tarihe damgasını vurduğu bir dönemdir. Yazar Leslie P. Peirce, The Imperial Harem adlı kitabında kadın sultanların saraya ve tarihe etkilerine bolca yer vermiştir. İşte Osmanlı tarihinde iz bırakmış en güçlü 10 kadın sultan.
Osmanlı’nın güçlü kadın sultanları, devlet yönetiminde ve politik arenada önemli roller üstlenmişlerdir. Sarayın içinde olduğu gibi imparatorluğun her alanında da iz bırakmayı başarmışlardır. Bu kadınların hikayeleri, tarihin önemli bir parçası olurken bir yandan da imparatorluğun kuruluşundaki etkileriyle dikkat çekmişlerdir.
İşte Osmanlı tarihine damga vurmuş 10 güçlü kadın sultan;