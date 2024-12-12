Ötanazi oranı hızla artıyor: Bir yılda 15 bin kişi destekli ölümle yaşamına son verdi

Kanada’da 2016 yılında yasal hale getirilen ötanazi uygulamasıyla hayatını sonlandıranların oranı her geçen yıl artıyor; son rapora göre bu oran, ülkedeki tüm ölümlerin yüzde 4,7’sine ulaşarak dikkat çekici bir seviyeye geldi.

Ötanazi oranı hızla artıyor: Bir yılda 15 bin kişi destekli ölümle yaşamına son verdi - 1

15 BİN KİŞİ HAYATINI SONLANDIRDI

Kanada’da, tıbbi yardımla ölme (ötanazi) oranları artmaya devam ediyor. Ülkenin 2016 yılında destekli ölümü yasallaştırmasından bu yana yayınlanan beşinci yıllık rapor, bu oranın geçen yıl yüzde 4,7’ye ulaştığını ve yaklaşık 15 bin 300 kişinin bu yolla hayatını sonlandırdığını ortaya koydu.

DÜNYA HABERLERİ

Ötanazi oranı hızla artıyor: Bir yılda 15 bin kişi destekli ölümle yaşamına son verdi - 2

ERİŞİM GENİŞLETİLİYOR

Kanada hükümeti, ötanaziye erişimi 2027 yılına kadar ruhsal hastalıkları olan kişileri de kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyor. Ülke, 2021’de bu hakkı yalnızca ölümcül hastalığı olan kişilerden, kronik ve güçten düşürücü rahatsızlıkları bulunan bireyleri de kapsayacak şekilde genişletmişti. Ancak eyaletlerin hizmet kapasitesine dair endişeler nedeniyle ruhsal hastalıklarla ilgili düzenleme iki kez ertelendi.

Ötanazi oranı hızla artıyor: Bir yılda 15 bin kişi destekli ölümle yaşamına son verdi - 3

KİMLER ÖTANAZİ TALEP EDİYOR?

Rapora göre, yardımlı ölüm talep edenlerin yüzde 96’sı ölümcül bir hastalığa sahipken, geri kalan yüzde 4, uzun süreli kronik hastalığı olan ve doğal bir ölümün yakın olmadığı kişilerden oluşuyor. Talep edenlerin yaş ortalaması 77 olup, en yaygın neden kanser olarak öne çıkıyor.

Ötanazi oranı hızla artıyor: Bir yılda 15 bin kişi destekli ölümle yaşamına son verdi - 4

VERİLER İLK KEZ AÇIKLANDI

Bu yılki rapor, ötanazi talebinde bulunan kişilerin etnik kökenlerine ilişkin verileri de içeriyor. Ötanazi talep edenlerin yüzde 96’sı beyaz olarak tanımlanırken, yüzde 1,8 ile ikinci sırada Doğu Asyalılar yer alıyor. Uzmanlar, bu eşitsizliğin nedenini henüz tam olarak açıklayamıyor.

Ötanazi oranı hızla artıyor: Bir yılda 15 bin kişi destekli ölümle yaşamına son verdi - 5

QUEBEC LİDER KONUMDA

Kanada’nın Quebec eyaleti, ülkenin yalnızca yüzde 22’sini oluşturan nüfusuna rağmen ötanazi ölümlerinin yüzde 37’sine ev sahipliği yapıyor. Quebec hükümeti, bu yüksek oranın nedenlerini araştırmak üzere bir çalışma başlattı.

Ötanazi oranı hızla artıyor: Bir yılda 15 bin kişi destekli ölümle yaşamına son verdi - 6

Kanada, destekli ölümü yasallaştıran az sayıdaki ülkeden biri. Ülkedeki program, dünyadaki en hızlı büyüyen ötanazi uygulamalarından biri olarak dikkat çekiyor.

Ötanazi oranı hızla artıyor: Bir yılda 15 bin kişi destekli ölümle yaşamına son verdi - 7

TARTIŞMALI VAKALAR VE ENDİŞELER

Raporda yer alan bazı vakalar, sistemin güvenliği konusundaki tartışmaları da beraberinde getirdi. Ontario’da, doğal ölümlerine yakın olmayan kişilere ötanazi uygulandığı örnekler paylaşıldı. Örneğin, depresyon geçmişi ve kimyasal hassasiyeti olan bir kadın, konut ihtiyacını karşılayamadığı için ötanazi talebinde bulundu ve bu talep kabul edildi.

Ötanazi oranı hızla artıyor: Bir yılda 15 bin kişi destekli ölümle yaşamına son verdi - 8

Kanada Sağlık Bakanlığı, prosedürün sıkı kriterlere dayandığını savunsa da, eleştiriler sürüyor. Özellikle engelli bireylerin yardımlı ölümü bir çözüm olarak görmesine neden olan sosyal yardım eksikliği, tartışmaların odağında yer alıyor.

Hristiyan düşünce kuruluşu Cardus, rakamların endişe verici olduğunu ve Kanada’nın dünyada ötanaziyi en hızlı şekilde benimseyen ülkelerden biri haline geldiğini belirtti.

DAHA FAZLA GÖSTER