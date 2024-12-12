Ötanazi oranı hızla artıyor: Bir yılda 15 bin kişi destekli ölümle yaşamına son verdi
Kanada’da 2016 yılında yasal hale getirilen ötanazi uygulamasıyla hayatını sonlandıranların oranı her geçen yıl artıyor; son rapora göre bu oran, ülkedeki tüm ölümlerin yüzde 4,7’sine ulaşarak dikkat çekici bir seviyeye geldi.
15 BİN KİŞİ HAYATINI SONLANDIRDI
Kanada’da, tıbbi yardımla ölme (ötanazi) oranları artmaya devam ediyor. Ülkenin 2016 yılında destekli ölümü yasallaştırmasından bu yana yayınlanan beşinci yıllık rapor, bu oranın geçen yıl yüzde 4,7’ye ulaştığını ve yaklaşık 15 bin 300 kişinin bu yolla hayatını sonlandırdığını ortaya koydu.