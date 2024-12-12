Ötanazi oranı hızla artıyor: Bir yılda 15 bin kişi destekli ölümle yaşamına son verdi

ERİŞİM GENİŞLETİLİYOR

Kanada hükümeti, ötanaziye erişimi 2027 yılına kadar ruhsal hastalıkları olan kişileri de kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyor. Ülke, 2021’de bu hakkı yalnızca ölümcül hastalığı olan kişilerden, kronik ve güçten düşürücü rahatsızlıkları bulunan bireyleri de kapsayacak şekilde genişletmişti. Ancak eyaletlerin hizmet kapasitesine dair endişeler nedeniyle ruhsal hastalıklarla ilgili düzenleme iki kez ertelendi.