Ötanazi yasallaşıyor: Ölümcül hastaları yakından ilgilendiren tartışmalı tasarı

"HEM SEVİNÇ HEM ÜZÜNTÜ"

Mirror ise “Milletvekilleri destekli ölümü destekliyor” manşetini atarken, tasarının karşıtlarının da olduğuna dikkat çekti. Gazete, “tartışmalı tasarı ilk büyük engeli geçerken hem sevinç hem de üzüntü olduğunu" belirtti.

Mail gazetesi de benzer bir yaklaşımla milletvekillerinin oylamasını “bilinmeyene doğru bir adım” olarak değerlendirirken, tasarıyı “tartışmalı” olarak tanımladı ve nispeten az bir farkla kabul edildiğine dikkat çekti.