Ötanazi yasallaşıyor: Ölümcül hastaları yakından ilgilendiren tartışmalı tasarı
Milletvekilleri İngiltere ve Galler'de ölümcül hastalara kendi yaşamlarına son verme hakkı tanıyan tasarının lehinde oy kullandı. İngiliz gazetelerinin manşetleri bu "ötanazi" haberleriyle doluydu. Peki "destekli ölüm" olarak adlandırılan ötanazi ne anlama geliyor? Ölümcül hastalar bu yasadan nasıl etkilenecek?
İngiltere'de bugün manşetler, ötanazi haberleriyle doluydu.
Milletvekillerinin, İngiltere ve Galler'de bazı ölümcül hastalara kendi yaşamlarına son verme hakkı tanıyan tasarıyı desteklemesine yönelik haberler gündemin tepesindeydi.
Milletvekilleri, "destekli ölüm" olarak adlandırılan tasarıyı yasallaştırma yönünde bir adım attı.