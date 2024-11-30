Ötanazi yasallaşıyor: Ölümcül hastaları yakından ilgilendiren tartışmalı tasarı

Milletvekilleri İngiltere ve Galler'de ölümcül hastalara kendi yaşamlarına son verme hakkı tanıyan tasarının lehinde oy kullandı. İngiliz gazetelerinin manşetleri bu "ötanazi" haberleriyle doluydu. Peki "destekli ölüm" olarak adlandırılan ötanazi ne anlama geliyor? Ölümcül hastalar bu yasadan nasıl etkilenecek?

Ötanazi yasallaşıyor: Ölümcül hastaları yakından ilgilendiren tartışmalı tasarı - 1

İngiltere'de bugün manşetler, ötanazi haberleriyle doluydu.

Milletvekillerinin, İngiltere ve Galler'de bazı ölümcül hastalara kendi yaşamlarına son verme hakkı tanıyan tasarıyı desteklemesine yönelik haberler gündemin tepesindeydi.

Milletvekilleri, "destekli ölüm" olarak adlandırılan tasarıyı yasallaştırma yönünde bir adım attı.

DÜNYA HABERLERİ

Ötanazi yasallaşıyor: Ölümcül hastaları yakından ilgilendiren tartışmalı tasarı - 2

"TARİHİ BİR OYLAMA"

The Guardian gazetesi, gelişmeyi, destekli ölümün önünü açan “tarihi bir oylama” olarak nitelendirdi. Haberi, tasarıyı destekleyenlerin kucaklaştığı duygusal bir fotoğrafla birlikte verdi.

Daily Express, ölümcül hastalığı olan deneyimli yayıncı Dame Esther Rantzen'den alıntı yaparak “Artık gelecek nesiller bizim çektiğimiz çilelerden kurtulacak” başlığını kullandı.

Ötanazi yasallaşıyor: Ölümcül hastaları yakından ilgilendiren tartışmalı tasarı - 3

"HEM SEVİNÇ HEM ÜZÜNTÜ"

Mirror ise “Milletvekilleri destekli ölümü destekliyor” manşetini atarken, tasarının karşıtlarının da olduğuna dikkat çekti. Gazete, “tartışmalı tasarı ilk büyük engeli geçerken hem sevinç hem de üzüntü olduğunu" belirtti.

Mail gazetesi de benzer bir yaklaşımla milletvekillerinin oylamasını “bilinmeyene doğru bir adım” olarak değerlendirirken, tasarıyı “tartışmalı” olarak tanımladı ve nispeten az bir farkla kabul edildiğine dikkat çekti.

Ötanazi yasallaşıyor: Ölümcül hastaları yakından ilgilendiren tartışmalı tasarı - 4

"BİLİNMEYENE ATILAN ADIM"

Independent da benzer bir yaklaşım sergileyerek oylamayı “bilinmeyene doğru atılan tarihi bir adım” olarak tanımladı. Gazete, ana sayfa fotoğrafında tasarıyı destekleyenler yerine protestocuları göstermeyi tercih etti.

Times, Başbakan Keir Starmer'ın tasarı lehinde oy kullanmış olabileceğini, ancak bakanların önümüzdeki aylarda ayrıntılar belirlenirken tarafsız kalmaları konusunda uyarıldığını belirtti.

“Tarihi oylamadan sonra yardımla ölüm üç yıl içinde yasal hale gelecek” başlığını taşıyan haberin yanında evet ve hayır diyenleri gösteren bir grafik de yer aldı.

Ötanazi yasallaşıyor: Ölümcül hastaları yakından ilgilendiren tartışmalı tasarı - 5

"DEVLET ARTIK CAN ALABİLİR"

Financial Times ise “Avam Kamarası'ndaki duygusal tartışmaların ardından milletvekilleri destekli ölümü yasallaştıracak tasarıyı destekliyor” başlığını taşıdı.

Telegraph da haberi alt sayfadan verdi ama sözlerini sakınmadı.

Gazete, şu ifadeleri kullandı: “Ulusumuzun ahlaki temelleri değişti: devlet artık bir can alabilir.” 

Ötanazi yasallaşıyor: Ölümcül hastaları yakından ilgilendiren tartışmalı tasarı - 6

YASA NE ANLAMA GELİYOR?

Ölümcül Hasta Yetişkinler (Yaşamın Sonu) Yasa Tasarısı olarak adlandırılan tasarı, ölümcül derecede hasta olan 18 yaşından büyüklerin kendi yaşamlarına son vermeleri için yardım almalarını yasal hale getirecek. Ancak bazı şartları var. 

Bu şartlar şöyle:

  • Hastalar İngiltere ve Galler'de ikamet ediyor olmalı ve en az 12 aydır bir pratisyen hekime kayıtlı olmalı
  • Seçim yapmak için zihinsel kapasiteye sahip olmalı ve zorlama veya baskıdan uzak, açık, kararlı ve bilgilendirilmiş bir istek ifade etmiş sayılmalılar
  • Altı ay içinde ölmeleri bekleniyor olmalı
    Ölmek istediklerine dair (kendileri veya kendileri adına bir vekil tarafından) tanıklık edilen ve imzalanan iki ayrı beyanda bulunulmalı
  • İki bağımsız doktor kişinin uygun olduğuna ikna olmalı ve doktorların değerlendirmeleri arasında en az yedi gün olmalı
  • Yüksek Mahkeme hakimi doktorlardan en az birini dinlemelidir ve ayrıca ölmekte olan kişiyi veya uygun gördüğü herhangi bir kişiyi sorgulayabilir. Yargıç kararını verdikten sonra 14 günlük bir süre daha geçmelidir (ancak bu süre bazı durumlarda 48 saate kadar kısaltılabilir)
Ötanazi yasallaşıyor: Ölümcül hastaları yakından ilgilendiren tartışmalı tasarı - 7
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