Otizm erkek çocuklarında neden daha yaygın?
Bilim insanları, erkek çocukların otizm ve DEHB tanısı alma olasılığının kız çocuklara oranla 3 kat daha yüksek olduğunu, bunun nedeninin ise ''sonsuz kimyasallar'' adı verilen toksik maddeler olabileceğini ileri sürdü.
Rochester Üniversitesi’nden araştırmacılar, erkek beyinlerinin gelişim sürecinde çevresel stres faktörlerine, özellikle de “sonsuz kimyasallar” olarak bilinen toksik maddelere karşı daha hassas olabileceğini öne sürdü.
Bu kimyasalların, beyin sinyallerini bozarak erkek çocuklarda sosyal kaygı, yerinde duramama ve yönergeleri takip etmede zorluk gibi uzun vadeli davranışsal değişimlere neden olabileceği düşünülüyor.