Otizm erkek çocuklarında neden daha yaygın?

Otizmli çocuklar genellikle göz teması kurmaz, isimleri söylendiğinde tepki vermeyebilir ve farklı davranışlar sergileyebilir. Bu durum bir hastalık değil; doğuştan gelen bir farklılıktır ve tanısı genellikle çocuklukta konur, ancak bazen daha geç de fark edilebilir.

Geçmişte otizm ve DEHB’nin erkeklerde daha sık görüldüğü düşünülüyordu. Ancak uzmanlar, bu oranın erkeklerin daha kolay fark edilip teşhis edilmesinden kaynaklanabileceğini vurguluyor. NHS’ye göre otizmli kız çocukları, çevrelerindeki diğer çocukları taklit ederek belirtileri gizleyebilir.

Yine de araştırmacılar “sonsuz kimyasalların” bu vakalardaki artışta rolü olabileceğinden endişe ediyor. PFAS adı verilen bu kimyasallar, dayanıklılıkları nedeniyle yüzlerce üründe kullanılıyor. Geçen yıl yapılan 500 çalışmanın incelendiği bir derleme, bu maddelerin bağışıklık sistemini zayıflattığını ve kanserle ilişkili olduğu gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ortaya koymuştu.