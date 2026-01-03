Otobüs şoförlüğünden devlet başkanlığına. Nicolas Maduro kimdir? Venezuela neden önemli? ABD ne istiyor?

Batılı şirketlerin Venezuela petrolüne yatırımlarının küresel petrol fiyatlarının kontrol altında tutulmasına da katkı sağlayacağı belirtiliyor. Ancak yabancı petrol şirketlerine açılması halinde bile Venezuela'nın petrol üretiminin artırılması zaman alacak. Venezuela devlet petrol şirketine göre ülkedeki boru hatları 50 yıldır yenilenmedi. Üretimi en üst düzeye çıkarabilmek için alt yapıya gerekli bakımın yapılmasının maliyetinin 58 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor. Amerikan basınına göre bu para harcanmaya değer.



JEOPOLİTİK ÖNEMİ



Rusya'nın ürettiği petrol türü Venezuela'nınkiyle benzerlik gösteriyor. Hindistan ve Çin, Rusya petrolüne büyük ölçüde bağımlı halde. Amerikan medyasına göre Veneuzela petrolünün devreye girmesiyle Rus petrolüne bağımlılığın kırılması hedefleniyor. Bu sayede Rusya'nın Ukrayna savaşını sürdürmek için kullandığı petrol gelirlerinden mahrum bırakılması amaçlanıyor. Venezuela yönetimi de OPEC'e bir mektup yollarak Trump'ın esas amacının petrol yataklarını ele geçirmek olduğu şikayetinde bulunmuştu.