Otobüsler dolusu göçmen Kamala Harris’in evinin önüne bırakıldı

Göçmen Dayanışma Karşılıklı Yardım Ağı üç otobüs dolusu göçmenin bir kiliseye sığındığını ve onlara sıcak yiyecek ve giyecek sağladığını açıkladı. Ağın gönüllülerinden biri olan Amy Fischer, "İlk otobüs geldiğinden beri bunu yapıyoruz. Washington D.C., ister Noel Arifesi, ister dışarısı eksi 20 derece, ister dışarısı 90 derece olsun, insanları karşılamak için kollarını açmaya her zaman hazır bir şehir olarak kendini göstermeye devam ediyor" dedi.