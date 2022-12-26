Otobüsler dolusu göçmen Kamala Harris’in evinin önüne bırakıldı

ABD basınında yer alan haberlere göre birkaç otobüs dolusu göçmen, ülkedeki dondurucu soğuklar esnasında Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Washington D.C.'deki evinin önüne bırakıldı.
Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda göçmenlerin Teksas'tan Harris'in yaşadığı Deniz Gözlemevi'ne getirildiği görüldü.
CNN International’ın bildirdiğine göre ise Washington D.C.’de sıcaklıkların eksi 10 dereceye düştüğü aşırı kış hava koşullarında bazı insanlar tişört ve şort gibi yetersiz giysiler giyiyordu.
Göçmen Dayanışma Karşılıklı Yardım Ağı üç otobüs dolusu göçmenin bir kiliseye sığındığını ve onlara sıcak yiyecek ve giyecek sağladığını açıkladı. Ağın gönüllülerinden biri olan Amy Fischer, "İlk otobüs geldiğinden beri bunu yapıyoruz. Washington D.C., ister Noel Arifesi, ister dışarısı eksi 20 derece, ister dışarısı 90 derece olsun, insanları karşılamak için kollarını açmaya her zaman hazır bir şehir olarak kendini göstermeye devam ediyor" dedi.
Diğer taraftan otobüsleri kimin gönderdiği belli olmasa da Teksas valisi Greg Abbott da dahil olmak üzere birçok Cumhuriyetçi vali, daha önce ABD Başkanı Joe Biden'ın göçmenlik politikalarını protesto etmek için Washington D.C. ve New York gibi Demokratik şehirlere göçmen göndermişti.
Eylül ayında Abbott, eyaletindeki iki otobüs göçmeni Başkan Yardımcısı'nın Washington'daki evine gönderdiğini belirtmişti.
Fischer, Haris’in evine gelen göçmenlerin Abbott'un siyasi bir oyunu olduğuna inandığını söyledi:
"Söz konusu durum, Vali Abbott'un zulmünü gösteriyor. İnsanlar otobüslerden iniyor. Paltoları yok, bu tür havalar için kıyafetleri yok ve donuyorlar” dedi.