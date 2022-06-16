Otomobilini çalmak isteyen kadını, forklift kullanarak tuzağa düşürdü

Avustralya'ın Quensland eyaletinde Brendan Mills adlı bir kişi otomobilini çalmak isteyen kadını forklit kullanarak tuzağa düşüdü. Aracın içinden çıkamayan hırsız, 2 metre havada bekledikten sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı 16.06.2022 - 15:36 | Son Güncelleme : 16.06.2022 - 15:44

Otomobilini çalmak isteyen kadını, forklift kullanarak tuzağa düşürdü - 1

BBC’nin haberine göre, Brisbane kentine bağlı Logan bölgesinde bir kadın, Brendan Mills adlı kişinin arabasını çalma teşebbüsünde bulundu.

Otomobilini çalmak isteyen kadını, forklift kullanarak tuzağa düşürdü - 2

Mills, evine geldiğinde hırsızın kaçmak üzere olduğunu belirterek hırsıza "Evdeyiz, yakalandınız, arabadan inin" dediğini aktardı.

Otomobilini çalmak isteyen kadını, forklift kullanarak tuzağa düşürdü - 3

FORKLİFT KULLANARAK HIRSIZI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Hırsızın arabadan inmek istemediğini söyleyen Mills, forklift kullanarak aracını yukarı doğru kaldırdı.

Otomobilini çalmak isteyen kadını, forklift kullanarak tuzağa düşürdü - 4

Polis yetkilileri, kadının, arabayı çalma teşebbüsünden önce eve girip kıyafetlerini değiştirdiğini ve duş aldığını söyledi.

Otomobilini çalmak isteyen kadını, forklift kullanarak tuzağa düşürdü - 5

Motorlu taşıtı yasa dışı kullanmak ve hırsızlıkla suçlanan kadının temmuzda mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.

Otomobilini çalmak isteyen kadını, forklift kullanarak tuzağa düşürdü - 6




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