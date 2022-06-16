Otomobilini çalmak isteyen kadını, forklift kullanarak tuzağa düşürdü

Haberler - Anadolu Ajansı 16.06.2022 - 15:36 | Son Güncelleme : 16.06.2022 - 15:44
BBC’nin haberine göre, Brisbane kentine bağlı Logan bölgesinde bir kadın, Brendan Mills adlı kişinin arabasını çalma teşebbüsünde bulundu.
Mills, evine geldiğinde hırsızın kaçmak üzere olduğunu belirterek hırsıza "Evdeyiz, yakalandınız, arabadan inin" dediğini aktardı.
Hırsızın arabadan inmek istemediğini söyleyen Mills, forklift kullanarak aracını yukarı doğru kaldırdı.
Polis yetkilileri, kadının, arabayı çalma teşebbüsünden önce eve girip kıyafetlerini değiştirdiğini ve duş aldığını söyledi.
Motorlu taşıtı yasa dışı kullanmak ve hırsızlıkla suçlanan kadının temmuzda mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.