Oxford Üniversitesi’nin Covid-19 aşısı Eylül’e kadar 30 milyon doz üretilebilir

84 MİLYON STERLİNLİK EK ÖDEME YAPILACAK

Sharma, iki üniversitenin corona virüs aşısının çalışmaları için daha önce 47 milyon sterlinlik destek verildiğini ve sürecin hızlanması için 84 milyon sterlinlik bir ödeme daha yapılacağını açıkladı.