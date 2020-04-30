Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği corona virüs aşısı birkaç ay içinde dağıtılabilir

KAR AMACI GÜDÜLMEYECEK

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi’nin yaptığı bu ortaklık kapsamında, aşı adayı başarılı olursa dünya çapında erişebilir olacak. Aşının, düşük ve orta gelirli ülkelerde hızlı dağıtılması için uluslararası ortaklarla çalışılacak. Anlaşmanın her iki tarafı da kar amacı gütmediklerini, sadece üretim ve dağıtım için bütçe ayırdıklarını bildirdi.