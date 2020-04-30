Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği corona virüs aşısı birkaç ay içinde dağıtılabilir

ntv.com.tr - DHA 30.04.2020 - 20:05 | Son Güncelleme : 30.04.2020 - 20:16
İngiltere'nin prestijli üniversitesinden biri olan Oxford Üniversitesi, bugün İngiltere merkezli ilaç şirketi AstraZeneca ile hali hazırda denenmekte olan corona virüs aşısı adayının kullanıma hazır hale getirmek için anlaşma yaptığını açıkladı. Üniversite yaptığı yazılı açıklamada, aşının klinik deneylerinin yapıldığını ve corona virüse karşı tam etkili olduğu kanıtlanırsa hemen üretim aşamasına geçileceğini vurguladı.
AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi’nin yaptığı bu ortaklık kapsamında, aşı adayı başarılı olursa dünya çapında erişebilir olacak. Aşının, düşük ve orta gelirli ülkelerde hızlı dağıtılması için uluslararası ortaklarla çalışılacak. Anlaşmanın her iki tarafı da kar amacı gütmediklerini, sadece üretim ve dağıtım için bütçe ayırdıklarını bildirdi.
Oxford Üniversitesi Tıp Profesörü Sir John Bell, “AstraZeneca ile ortaklığımız önümüzdeki yıllarda salgınla mücadelede büyük bir güç olacak. Etkili bir onaylanmış bir aşımız olduğunda, corona virüse karşı güçlü bir durumda olacağız” dedi. Aşının ilk klinik deney sonuçlarının Haziran ayında netleşmesi bekleniyor, olumlu sonuç elde edildiktan ve gerekli otoriterden onay alınması nın hemen ardından üretime geçilecek.
Daha önce, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yaptıüı açıklamada, dünya genelinde 3 buçuk milyondan fazla kişiyi enfekte eden virüsü durdurma çabalarına yeni araştırmaların katıldığını duyurmuş, dünya gelinde 83 corona virüs aşısının geliştirildiğini bildirmişti.
DSÖ, yaptığı açıklamada, "Geliştirilen aşıların 6'sının insanlar üzerinde klinik testleri başladı 6 potansiyel aşının 3'ü Çin'de test ediliyor" ifadelerini kullanmıştı.