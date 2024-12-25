Oxfordlu bilim insanları ömür uzatan alışkanlığı açıkladı: Vücuda etkileri çok hafife alınıyor
Oxfordlu bilim insanları, yalnızlığın genel sağlık üzerinde sigara içmek kadar olumsuz etkileri olduğunu belirterek uyardı. Hayatı yeterince sosyal yaşayan kişilerin daha uzun ömürlü olabileceğini savunan uzmanlar, sağlıklı beslenme ve stresten uzak kalmanın da, yaşam kalitesini artırabileceğini ifade etti.
Oxford Üniversitesi'nin yaşlanma bilimi alanında ilk profesörü olan Sarah Harper, yalnızlığın vücutta sigara içmekle benzer hasarlar bırakabileceğini açıkladı. Harper, insanlarla sıkça bir arada olmanın yaşlanma hızını yavaşlatabileceğini duyurdu.