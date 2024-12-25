Oxfordlu bilim insanları ömür uzatan alışkanlığı açıkladı: Vücuda etkileri çok hafife alınıyor

Oxfordlu bilim insanları, yalnızlığın genel sağlık üzerinde sigara içmek kadar olumsuz etkileri olduğunu belirterek uyardı. Hayatı yeterince sosyal yaşayan kişilerin daha uzun ömürlü olabileceğini savunan uzmanlar, sağlıklı beslenme ve stresten uzak kalmanın da, yaşam kalitesini artırabileceğini ifade etti.

Oxfordlu bilim insanları ömür uzatan alışkanlığı açıkladı: Vücuda etkileri çok hafife alınıyor - 1

Oxford Üniversitesi'nin yaşlanma bilimi alanında ilk profesörü olan Sarah Harper, yalnızlığın vücutta sigara içmekle benzer hasarlar bırakabileceğini açıkladı. Harper, insanlarla sıkça bir arada olmanın yaşlanma hızını yavaşlatabileceğini duyurdu.

DÜNYA HABERLERİ

Oxfordlu bilim insanları ömür uzatan alışkanlığı açıkladı: Vücuda etkileri çok hafife alınıyor - 2

BBC Inside Health'e konuşan Profesör Harper, başkalarıyla vakit geçirmenin hücrelerimizi yaşlanmaya karşı daha dayanıklı hale getirebileceğini söyledi. Yakın zamanda yayımlanan bir araştırmayı hatırlatan uzman isim, yaşlanmanın yüzde 60'ının, yaşam tarzıyla kontrol edilebileceğinin altını çizdi.

Oxfordlu bilim insanları ömür uzatan alışkanlığı açıkladı: Vücuda etkileri çok hafife alınıyor - 3

Henüz erken aşamalarda olan bu araştırmanın, ilerleyen zamanlarda büyük öneme sahip olacağına dikkat çeken Harper, yalnızlığın sigara içmekle aynı etkiye sahip olabileceğine dair güçlü kanıtlar bulunduğunu belirtti.

Oxfordlu bilim insanları ömür uzatan alışkanlığı açıkladı: Vücuda etkileri çok hafife alınıyor - 4

Profesör Harper, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının, özellikle zihinsel ve fiziksel stresten korunmayı sağlayacağını ifade etti. İyi beslenme, egzersiz ve sosyal etkileşimin de bu süreçte önemli olduğunu vurguladı.

Oxfordlu bilim insanları ömür uzatan alışkanlığı açıkladı: Vücuda etkileri çok hafife alınıyor - 5

Dünya Sağlık Örgütü, geçtiğimiz yıl yalnızlığı küresel bir sağlık tehdidi olarak ilan etmiş, ABD'li bilim insanları ise yalnızlığın 15 sigara içmek ile eşdeğer olduğunu söylemişti.

Oxfordlu bilim insanları ömür uzatan alışkanlığı açıkladı: Vücuda etkileri çok hafife alınıyor - 6

Yalnızlık, kaygı seviyelerini artırabilir. Kişi, toplumsal ilişkilerde başarısızlık korkusu yaşayabilir. Bu durum, kişinin kendine güvenini zedeler ve özsaygısını düşürebilir. İnsanlar sosyal etkileşim yoluyla kendilerini değerli hissederler, bu etkileşim eksik olduğunda ise kendilerine olan güvenleri sarsılabilir.

Oxfordlu bilim insanları ömür uzatan alışkanlığı açıkladı: Vücuda etkileri çok hafife alınıyor - 7

Yalnızlığın fiziksel sağlık üzerinde de olumsuz etkileri vardır. Yalnızlık, bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Araştırmalar, sosyal destekten yoksun kişilerin, hastalıklara karşı daha savunmasız olduğunu ortaya koymuştur.

Oxfordlu bilim insanları ömür uzatan alışkanlığı açıkladı: Vücuda etkileri çok hafife alınıyor - 8

Sosyal etkileşimler, beyin sağlığı üzerinde olumlu bir etki yaratır. Yalnızlık, bu etkileşimi eksik bırakarak, Alzheimer gibi hastalıkların gelişme riskini artırır. Birçok araştırmada yalnızlığın erken ölüm riskiyle bağlantılı olduğu keşfedilmiştir.

DAHA FAZLA GÖSTER