Oyuncak maymunla viral oldu. Japon hayvanat bahçesinde Punch yoğunluğu
20.02.2026 14:44
AFP
Annesi tarafından terk edilen altı aylık makak yavrusu Punch, sosyal medyada viral olduktan sonra Japonya’daki hayvanat bahçesine ziyaretçi akınına yol açtı.
HER YERE SÜRÜKLENEN OYUNCAK
Japonya’nın Ichikawa Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan altı aylık makak yavrusu “Punch”, aylar önce sosyal medyada paylaşılan görüntülerle internet fenomenine dönüştü.
X platformunda hızla yayılan videolarda Punch’ın bakıcılara hüzünle sarıldığı ve peluş bir orangutan oyuncağını yanında sürüklediği anlar dikkat çekti.
SOSYAL MEDYA GÜNLERDİR ONU KONUŞUYOR
Yomiuri Shimbun gazetesine göre Punch’ın annesi, ilk doğumu olması ya da yaz sıcaklarının etkisiyle yavrusuna bakmakta isteksiz davrandı.
Punch’ın durumu sosyal medyada büyük sempati topladı. Kısa sürede oluşan hayran kitlesi, etiketler oluşturarak yavru maymuna destek mesajları paylaşmaya başladı.
HAYVANAT BAHÇESİNE ZİYARETÇİ AKINI
Bu ayın başında hayvanat bahçesi yetkilileri, Punch’ın diğer maymunların bulunduğu grupla kademeli olarak kaynaşmaya başladığını duyurdu. Açıklamada yavrunun “oyun oynar gibi diğerlerine dokunduğu ve zaman zaman azar işittiği” belirtildi.
Cuma günü, 100’den fazla ziyaretçi maymun bölümünün önünde toplanarak Punch’ı görmek için fotoğraf çekmeye çalıştı.
Ziyaretçiler, yavru makak sürüdeki diğer maymunlara yaklaşmaya çalışırken “Dayan Punch!” diye seslendi.
SAATLERCE YOL YAPIP GELDİLER
32 yaşındaki Sayaka Takimoto, eşiyle birlikte Punch’ı görmek için iki saatlik yol yaptıklarını söyledi. “Sabah erken saatlerden beri buradayız. Normalde hayvanat bahçesine pek gelmeyiz ama sevimli Punch’ı görmek istedik.” dedi.
Çift, Punch’ın peluş oyuncağıyla dolaştığı görüntüleri “çok sevimli” bulduklarını ifade etti.
"ARKADAŞ EDİNMESİ İÇİMİ RAHATLATTI"
50 yaşındaki Yoko ise Punch’ı tanıyabilmek için önceden fotoğraflarını incelediğini belirterek, “Çok tatlı, bu yüzden mutlaka görmek istedim. Hızla büyümesi biraz hüzünlü ama arkadaş edinmeye başladığını görmek içimi rahatlattı.” dedi.