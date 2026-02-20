Oyuncak maymunla viral oldu. Japon hayvanat bahçesinde Punch yoğunluğu

Bu ayın başında hayvanat bahçesi yetkilileri, Punch’ın diğer maymunların bulunduğu grupla kademeli olarak kaynaşmaya başladığını duyurdu. Açıklamada yavrunun “oyun oynar gibi diğerlerine dokunduğu ve zaman zaman azar işittiği” belirtildi.

Cuma günü, 100’den fazla ziyaretçi maymun bölümünün önünde toplanarak Punch’ı görmek için fotoğraf çekmeye çalıştı.

Ziyaretçiler, yavru makak sürüdeki diğer maymunlara yaklaşmaya çalışırken “Dayan Punch!” diye seslendi.