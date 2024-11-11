Oyuncak şirketinden skandal: Bebek kutularının arkasına yetişkin sitesi linki basıldı!

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Mattel, durumu fark ettikten sonra bir açıklama yaparak, bu yanlış baskıdan dolayı üzgün olduklarını belirtti. Şirket "Ebeveynlere uyarı; hatalı basılmış, yanlış internet sitesi çocuklar için uygun değildir. Ürüne zaten sahip olan tüketicilerin ürün ambalajını atmaları veya bağlantıyı gizlemeleri ve daha fazla bilgi için Mattel Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçmeleri tavsiye edilir" açıklaması yaptı.