Oyuncak şirketinden skandal: Bebek kutularının arkasına yetişkin sitesi linki basıldı!

Mattel'in Ariana Grande ve Cynthia Erivo’nun başrol oynadığı merakla beklenen Wicked filmi için tasarladığı oyuncak bebekler, skandal bir olayla gündeme geldi. Dikkatli kullanıcılar tarafından kutuların arkasındaki linklerin resmi web sitesine değil, bir porno sayfasına yönlendiren bir bağlantı içerdiği fark edildi. Şirket, durumu fark ettikten sonra bir açıklama yaparak, bu yanlış baskıdan dolayı üzgün olduklarını belirtti.

Oyuncak şirketinden skandal: Bebek kutularının arkasına yetişkin sitesi linki basıldı! - 1

Yılın en iddialı sinematografik yapımlarından biri olması beklenen Wicked filmi skandal bir olayla gündeme geldi.

Mattel oyuncak mağazası, Ariana Grande ve Cynthia Erivo’nun başrol oynadığı merakla beklenen filmin karakterlerinden ilham alarak ürettiği sınırlı sayıda bebek serisini piyasaya sürdü. 

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Oyuncak şirketinden skandal: Bebek kutularının arkasına yetişkin sitesi linki basıldı! - 2

Hayranlar kısa sürede piyasaya sürülen bebek kutularında ciddi bir hata fark etti.

9 Kasım'da bir müşteri, mağazada sergilenen  oyuncağın kutusundaki hatayı  X'te paylaştı.  

Bebek kutusuna yakından bakıldığında barkodun yanına yapıştırılmış bir "www.wicked.com" linki görülüyor. URL, arama motoruna yazıldığında,  18 yaşında veya daha büyük olmanız gerektiğini söyleyen, yaş sınırlaması olan bir internet sitesine yönlendiriyor. 

Oyuncak şirketinden skandal: Bebek kutularının arkasına yetişkin sitesi linki basıldı! - 3

Olayın ardından, kullanıcı, aynı hatanın başka karakterlerin bebeklerinde de olduğunu gösteren bir video yayımladı.

Birçok kişi, yanlış URL’yi fark ettikten sonra Mattel’i ciddi şekilde eleştirirken, bazıları şirketin sorumlularını işten çıkarmaya çağırdı.

Oyuncak şirketinden skandal: Bebek kutularının arkasına yetişkin sitesi linki basıldı! - 4

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Mattel, durumu fark ettikten sonra bir açıklama yaparak, bu yanlış baskıdan dolayı üzgün olduklarını belirtti. Şirket "Ebeveynlere uyarı; hatalı basılmış, yanlış internet sitesi çocuklar için uygun değildir. Ürüne zaten sahip olan tüketicilerin ürün ambalajını atmaları veya bağlantıyı gizlemeleri ve daha fazla bilgi için Mattel Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçmeleri tavsiye edilir" açıklaması yaptı.

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