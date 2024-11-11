Oyuncak şirketinden skandal: Bebek kutularının arkasına yetişkin sitesi linki basıldı!
Mattel'in Ariana Grande ve Cynthia Erivo’nun başrol oynadığı merakla beklenen Wicked filmi için tasarladığı oyuncak bebekler, skandal bir olayla gündeme geldi. Dikkatli kullanıcılar tarafından kutuların arkasındaki linklerin resmi web sitesine değil, bir porno sayfasına yönlendiren bir bağlantı içerdiği fark edildi. Şirket, durumu fark ettikten sonra bir açıklama yaparak, bu yanlış baskıdan dolayı üzgün olduklarını belirtti.
Yılın en iddialı sinematografik yapımlarından biri olması beklenen Wicked filmi skandal bir olayla gündeme geldi.
Mattel oyuncak mağazası, Ariana Grande ve Cynthia Erivo’nun başrol oynadığı merakla beklenen filmin karakterlerinden ilham alarak ürettiği sınırlı sayıda bebek serisini piyasaya sürdü.