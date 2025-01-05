Oyunun kuralları değişiyor: Ukrayna savaşında Trump rüzgarı

Ukrayna, savaşı bitirmek istediğini defalarca dillendiren Donald Trump'ın müzakerelere girmesine hazırlanıyor. Seçilmiş ABD başkanının çatışmaya ilişkin politikası belirleyici olabilir, ancak her iki tarafı da yatıştırmak zor olacak. Her iki lider de Trump'ın Ukrayna politikasının nasıl olacağını görmek için beklerken, Moskova ya da Kiev, diğer tarafın barış için temel gereklilik olarak değerlendireceği türden tavizlere hazır değil. Rus lider Putin, halihazırda kontrol ettiği toprakları ele geçirmek istiyor. Ukraynalı mevkidaşı Zelenski ise, Batı'dan koruma ve topraklarının geleceği için güvenlik arayışında. Şu anda her iki seçenek de olası görünmezken, ikinci Trump döneminin savaşın gidişatı için bir dönüm noktası olması kaçınılmaz.

Oyunun kuralları değişiyor: Ukrayna savaşında Trump rüzgarı - 1

İŞGAL ALTINDA ÜÇÜNCÜ YILBAŞI

Ukrayna'da yeni bir yıl, eskisinin bittiği gibi başladı: ülke genelinde devam eden ölümcül Rus drone saldırılarıyla.

Kiev'de 2025'in ilk saatlerinde bir kişi öldü ve en az altı kişi yaralandı.

İşgalden bu yana Ukrayna'nın üçüncü kez yeni yıla savaşın gölgesinde girdi.

2023 yılı, Ukrayna'nın kazanımlarının Rusya'yı geri iteceği ve kesin bir zafere yol açacağı yönündeki yüksek umutlarla başlamıştı.

2024'ün başında Ukrayna ordusu ve halkı uzun vadeli bir zafer için hazırdı.

2025 ise, savaşın gördüğü en düşük moral seviyesi ile başladı.

DÜNYA HABERLERİ

Oyunun kuralları değişiyor: Ukrayna savaşında Trump rüzgarı - 2

TRUMP'IN UKRAYNA POLİTİKASI NE OLACAK?

Donald Trump'ın başkanlığı ufukta. Trump, savaşı sonlandırmanın en önemli uluslararası önceliklerinden biri olduğunu söyledi ve emekli ABD generali Keith Kellogg'u bu görevin özel elçisi olarak atadı.

Yakın zamanda Kiev'i ziyaret etmesi beklenen Kellogg, Ukrayna için Trump'ın yörüngesindeki diğer figürlerden daha hoş karşılanan bir tercih.

Zira Trump'ın yörüngesindeki diğer figürlerin Rusya yanlısı görüşleri açıkça ortada.

Oyunun kuralları değişiyor: Ukrayna savaşında Trump rüzgarı - 3

ÖDÜL VE CEZA POLİTİKASI

Kellogg, Rusya ve Ukrayna'yı ödül ve ceza yöntemiyle müzakerelere zorlamayı planlıyor.

Ukrayna görüşmeyi kabul etmediği sürece askerİ yardımların kesilmesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmeyi reddetmesi durumunda ise yardımların arttırılması bu stratejinin bir parçası.

Oyunun kuralları değişiyor: Ukrayna savaşında Trump rüzgarı - 4

UKRAYNA'DA DURUM GİDEREK ZORLAŞIYOR

Ukrayna'nın dinamikte acilen bir değişikliğe ihtiyacı var. Kiev, her geçen gün cephe hatlarını tutmak için yeterli sayıda asker bulmakta zorlanıyor.

Durum o kadar vahim ki, eğitimli hava savunma operatörleri bile piyade tugaylarına katılmak üzere cepheye gönderiliyor.

BIDEN'A ÖFKE BÜYÜYOR

Buna, Biden yönetimine yönelik artan bir hayal kırıklığı da ekleniyor. Kiev'de birçok kişi, Ukrayna'ya destek kararlarının bir fark yaratmak için çok yavaş ve kademeli olduğunu düşünüyor.

Washington'da ise Zelenski yönetiminin seferberlik yaşını düşürmek gibi zor siyasi kararlar almakta isteksiz olduğu hissi var.

Oyunun kuralları değişiyor: Ukrayna savaşında Trump rüzgarı - 5

KİEV, TRUMP'IN YENİ DÖNEMİNİ BEKLİYOR

Biden'ın görev süresi sona ererken, karşılıklı öfke zaman zaman kamuoyuna yansıdı ve Kiev'deki birçok kişiyi, tüm işaretler Ukrayna için çok daha zorlu olabileceği yönünde olsa bile, Trump'ın Beyaz Saray'a döünüşünü beklemeye yöneltti.

Washington'daki tamamen yeni siyasi koşullarla birlikte, Ukrayna cephedeki durumun en zor olduğu zamanda bilinmezliğe doğru yeni bir adım atıyor.

Oyunun kuralları değişiyor: Ukrayna savaşında Trump rüzgarı - 6

DEĞİŞEN SÖYLEMLER

Zelenski farklı bir yol deniyor ve Trump'ın kendisini bir anlaşmacı olarak görme duygusuna hitap edecek şekilde ayarlanmış ifadeler kullanıyor.

Ukrayna televizyonuna verdiği bir röportajda, "Trump kararlı olabilir... Bu savaşta kararlı olmak için doğru niteliklere sahip. Putin'i durdurabilir veya daha doğrusu Putin'i durdurmamıza yardımcı olabilir." ifadelerini kullandı.

Oyunun kuralları değişiyor: Ukrayna savaşında Trump rüzgarı - 7

Putin de seçim kampanyası sırasında suikast girişimine uğramasının ardından Trump'a övgüler yağdırdı, hem zekasını hem de cesaretini övdü.

Rus siyasi analistler Putin'in bu hamlesinin bir amaca hizmet ettiğini ifade ediyor. Rus lider, Trump'la oynanan strateji oyununda, "Sen zekisin, aptal değilsin. İşleri nasıl yapacağını biliyorsun." mesajı vermek istiyor.

Oyunun kuralları değişiyor: Ukrayna savaşında Trump rüzgarı - 8

İKİ LİDER ÇOK FARKLI KUTUPLARDA

Her iki lider de Trump'ın Ukrayna politikasının nasıl olacağını görmek için beklerken, Moskova ya da Kiev'in, diğer tarafın barış için temel gereklilik olarak değerlendireceği türden tavizlere hazır olmadığı değerlendiriyor.

Oyunun kuralları değişiyor: Ukrayna savaşında Trump rüzgarı - 9

PUTİN "TAM HAKİMİYET" İSTİYOR

Putin, halihazırda kontrol ettiği toprakları ele geçirmek istiyor.

Ayrıca Ukrayna'nın tarafsızlığı ve silahsızlanması konusunda herhangi bir Ukraynalı liderin kabul etmeyeceği talepleri var.

Oyunun kuralları değişiyor: Ukrayna savaşında Trump rüzgarı - 10

TALEPLERİNİN KARŞILIĞI YOK

Bu arada Zelenski, acı verici tavizlerin gerekli olabileceğini kabul etti ancak karşılığında, NATO üyeliği veya sahada Batılı barış gücü vaadi gibi anlamlı bir güvenlik garantisine ihtiyaç duyacağında ısrar etti. Şu anda her iki seçenek de olası görünmüyor.

Oyunun kuralları değişiyor: Ukrayna savaşında Trump rüzgarı - 11

Batı güvenlik garantileri herhangi bir barış görüşmesinde çok önemli olacak.

Bu talepler bir noktada Ukrayna'nın güvenliği için anlamsız değil.

Bu garantiler olmadan, Putin'in birkaç yıl içinde Ukrayna topraklarını tekrar işgal etmesini ne engelleyecek?

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