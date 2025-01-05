Oyunun kuralları değişiyor: Ukrayna savaşında Trump rüzgarı

TRUMP'IN UKRAYNA POLİTİKASI NE OLACAK?

Donald Trump'ın başkanlığı ufukta. Trump, savaşı sonlandırmanın en önemli uluslararası önceliklerinden biri olduğunu söyledi ve emekli ABD generali Keith Kellogg'u bu görevin özel elçisi olarak atadı.

Yakın zamanda Kiev'i ziyaret etmesi beklenen Kellogg, Ukrayna için Trump'ın yörüngesindeki diğer figürlerden daha hoş karşılanan bir tercih.

Zira Trump'ın yörüngesindeki diğer figürlerin Rusya yanlısı görüşleri açıkça ortada.