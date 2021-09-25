Özel adalar sıfır daireden daha ucuza satılıyor

ntv.com.tr 25.09.2021 - 07:52
Corona virüse karşı aşılamanın başlamasıyla birlikte insanların yaşadıkları yer ile ilgili fikirleri belirli ölçüde değişmeye başladı.
Hareketli yerde yaşayanlar sakin bölgelere ya da pandemi sırasında sessiz sakin olan yerlerden sıkılanlar ise şehirlerin hareketli bölgelerinde evler bakarken, evlerin satılık ve kiralık fiyatları önceki yıllara göre bu yıl daha da arttı.
Artan ev fiyatlarıyla birlikte satılan ev miktarları azalırken, dünyada halihazırda satılık durumda olan 6 ada, sıfır ev fiyatıyla satışa çıkarıldı.
İşte dünyanın en büyük veritabanlarından birine ev sahipliği yapan Private Island Magazine'de yer alan ve en pahalısı 4,1 milyon TL’ye satışa çıkarılan altı ada:
Kanada’nın Nova Scotia bölgesinde yer alan ve yaklaşık 125 balıkçının yaşadığı Büyük Tancook Adası’nda kayalık kıyılar ve tenha göletler bulunuyor.
ABD’nin Connecticut eyaletinde yer alan sessiz ve kırsal Danhattan Adası, sekiz kişilik bir ormanlık dağ evi ile satılıyor.
ABD, Wisconsin'deki yer alan Beaver Baraj Gölü, 6 bin 718 dönümlük alanı boyunca 26 adaya ev sahipliği yapıyor.
Majestic Adası da, Beaver Barajı'ndaki hayvan yaşamını izlemek için ideal bir nokta olarak bir kulübe ile satışa çıkarıldı.
Nikaragua'da satışa çıkan ve tropikal iklimiyle dikkat çeken Bocal Adası’nda iki yatak odalı bir ev, bir bekçi evi, bir havuz, bir beton iskele ve kilometrelerce uzunlukta kum plaj yer alıyor.
Panama’da yer alan ada, bir yelkenli demirleme iskelesi, sürat teknesi garajı ve taşınmaya hazır iki müstakil daireye sahip bir mülk ile birlikte satışa sunuluyor.