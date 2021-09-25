Özel adalar sıfır daireden daha ucuza satılıyor

Corona virüse karşı aşılamanın başlamasıyla birlikte insanların yaşadıkları yer ile ilgili fikirleri belirli ölçüde değişmeye başladı.

Hareketli yerde yaşayanlar sakin bölgelere ya da pandemi sırasında sessiz sakin olan yerlerden sıkılanlar ise şehirlerin hareketli bölgelerinde evler bakarken, evlerin satılık ve kiralık fiyatları önceki yıllara göre bu yıl daha da arttı.

Artan ev fiyatlarıyla birlikte satılan ev miktarları azalırken, dünyada halihazırda satılık durumda olan 6 ada, sıfır ev fiyatıyla satışa çıkarıldı.

İşte dünyanın en büyük veritabanlarından birine ev sahipliği yapan Private Island Magazine'de yer alan ve en pahalısı 4,1 milyon TL’ye satışa çıkarılan altı ada: