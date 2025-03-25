Özel görev gücü kuruldu: FBI, Tesla saldırılarına el atıyor
ABD'de FBI, Tesla bayilerini ve şarj istasyonlarını hedef alan saldırıları ele almak için özel bir görev gücü kurdu. Eylemler resmen "iç terörizm" olarak sınıflandırıldı. Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'ya yönelik saldırılar, ideolojik olarak motive edilmiş gibi görünüyor.
"İÇ TERÖRİZM" SINIFLANDIRMASI
FBI, ABD genelinde Tesla araçlarını, bayilerini ve şarj istasyonlarını hedef alan şiddet olaylarındaki artışı ele almak için özel bir görev gücü kurdu.
Kundaklama ve vandalizm içeren eylemler resmen "iç terörizm" olarak sınıflandırıldı.