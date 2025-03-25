Özel görev gücü kuruldu: FBI, Tesla saldırılarına el atıyor

AMERİKA'NIN KUTUPLAŞTIRAN FİGÜRÜ

Tesla CEO'su Elon Musk, Başkan Donald Trump'ın kendisini yeni kurulan Hükümet Verimliliği Bakanlığı'na (DOGE) liderlik etmesi için atamasından bu yana giderek daha fazla kutuplaşan bir figür haline geldi.

Yetkililere göre, Tesla'ya yönelik saldırılar ideolojik olarak motive edilmiş gibi görünüyor. Ocak ayının sonundan bu yana, ABD ve Kanada'daki Tesla otomobillerini, bayilerini ve şarj istasyonlarını hedef alan düzinelerce saldırı oldu.