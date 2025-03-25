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Özel görev gücü kuruldu: FBI, Tesla saldırılarına el atıyor

ABD'de FBI, Tesla bayilerini ve şarj istasyonlarını hedef alan saldırıları ele almak için özel bir görev gücü kurdu. Eylemler resmen "iç terörizm" olarak sınıflandırıldı. Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'ya yönelik saldırılar, ideolojik olarak motive edilmiş gibi görünüyor.

Özel görev gücü kuruldu: FBI, Tesla saldırılarına el atıyor - 1

"İÇ TERÖRİZM" SINIFLANDIRMASI

FBI, ABD genelinde Tesla araçlarını, bayilerini ve şarj istasyonlarını hedef alan şiddet olaylarındaki artışı ele almak için özel bir görev gücü kurdu.

Kundaklama ve vandalizm içeren eylemler resmen "iç terörizm" olarak sınıflandırıldı.

DÜNYA HABERLERİ

Özel görev gücü kuruldu: FBI, Tesla saldırılarına el atıyor - 2

FBI DİREKTÖRÜNDEN AÇIKLAMA

New York Post'un bildirdiğine göre, on üyeli görev gücünde FBI'ın Terörle Mücadele Birimi, Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) personeli ve istihbarat analistleri yer alıyor.

FBI Direktörü Kash Patel, sosyal medya platformu X'te, "FBI, Tesla'ya yönelik şiddet eylemlerindeki artışı araştırıyor. Müdahalemizi sıkılaştırmak ve koordine etmek için ek adımlar attık. Bu, iç terörizmdir. Sorumlular takip edilecek, yakalanacak ve adalete teslim edilecek." diye yazdı.

Özel görev gücü kuruldu: FBI, Tesla saldırılarına el atıyor - 3

AMERİKA'NIN KUTUPLAŞTIRAN FİGÜRÜ

Tesla CEO'su Elon Musk, Başkan Donald Trump'ın kendisini yeni kurulan Hükümet Verimliliği Bakanlığı'na (DOGE) liderlik etmesi için atamasından bu yana giderek daha fazla kutuplaşan bir figür haline geldi.

Yetkililere göre, Tesla'ya yönelik saldırılar ideolojik olarak motive edilmiş gibi görünüyor. Ocak ayının sonundan bu yana, ABD ve Kanada'daki Tesla otomobillerini, bayilerini ve şarj istasyonlarını hedef alan düzinelerce saldırı oldu.

Özel görev gücü kuruldu: FBI, Tesla saldırılarına el atıyor - 4

YENİ GÖREV GÜCÜ ARAŞTIRACAK

New York Post'a göre, yalnızca Mart ayında Tesla mülkleriyle ilgili 48 olay bildirildi ve yedisi şu anda aktif olarak araştırılıyor.

Yeni görev gücü Teksas'taki bir Tesla bayisinde yangın çıkarıcı cihazların bulunması da dahil olmak üzere hem geçmiş hem de yakın tarihli saldırıları araştırmakla görevlendirildi ve yerel kolluk kuvvetleriyle koordinasyon sağlayacak.

Özel görev gücü kuruldu: FBI, Tesla saldırılarına el atıyor - 5

TRUMP'TAN EL SALVADOR ÖNERİSİ

ABD Başkan Trump saldırıları kınayarak, faillerin El Salvador'un kötü şöhretli mega hapishanesinde 20 yıl hapis cezasına çarptırılması da dahil olmak üzere ağır cezalar verilmesini önerdi.

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