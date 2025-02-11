Özel jetler çarpıştı! ABD'li şarkıcıya ait uçak iniş sırasında pistten çıktı, 1 kişi öldü
ABD'li şarkıcı Vince Neil'e ait özel jet, Arizona'daki Scottsdale Havaalanında başka bir jetle çarpıştı. Kazada hayatını kaybeden kişinin cansız bedeninin arandığı bildirildi. Arizonadaki olau, ABD'de yakın zamanda yaşanan üç ölümlü havacılık kazasının ardından geldi.
Yetkililer, şarkıcı Vince Neil'e ait özel jetin azartesi günü öğleden sonra Arizona'daki Scottsdale Havaalanında başka bir jetle çarpışması sonucu bir kişinin öldüğünü, diğerlerinin de yaralandığını söyledi.
Neil'in temsilcisi Worrick Robinson yaptığı açıklamada, Neil'in jetinin havaalanına inerken pistten çıktığını ve park halindeki başka bir uçakla çarpıştığını söyledi. Neil'in uçağında iki pilot ve iki yolcu vardı, ancak kendisi aralarında değildi.