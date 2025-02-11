Özel jetler çarpıştı! ABD'li şarkıcıya ait uçak iniş sırasında pistten çıktı, 1 kişi öldü

ABD'li şarkıcı Vince Neil'e ait özel jet, Arizona'daki Scottsdale Havaalanında başka bir jetle çarpıştı. Kazada hayatını kaybeden kişinin cansız bedeninin arandığı bildirildi. Arizonadaki olau, ABD'de yakın zamanda yaşanan üç ölümlü havacılık kazasının ardından geldi.

Özel jetler çarpıştı! ABD'li şarkıcıya ait uçak iniş sırasında pistten çıktı, 1 kişi öldü - 1

Yetkililer, şarkıcı Vince Neil'e ait özel jetin azartesi günü öğleden sonra Arizona'daki Scottsdale Havaalanında başka bir jetle çarpışması sonucu bir kişinin öldüğünü, diğerlerinin de yaralandığını söyledi.

Neil'in temsilcisi Worrick Robinson yaptığı açıklamada, Neil'in jetinin havaalanına inerken pistten çıktığını ve park halindeki başka bir uçakla çarpıştığını söyledi. Neil'in uçağında iki pilot ve iki yolcu vardı, ancak kendisi aralarında değildi.

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Özel jetler çarpıştı! ABD'li şarkıcıya ait uçak iniş sırasında pistten çıktı, 1 kişi öldü - 2

İNİŞ TAKIMLARI ARIZALANDI

Scottsdale Havalimanı havacılık planlama ve sosyal yardım koordinatörü Kelli Kuester'e göre, gelen jet pistten çıktı ve özel mülkte park halinde bulunan Gulfstream 200 jetiyle çarpıştı.

Kuester, gelen jetin sol ana iniş takımının arızalandığını ve bunun da çarpışmaya neden olduğunu söyledi.

Kuester, Austin, Texas'tan gelen jette dört kişinin bulunduğunu ve bir kişinin de park halindeki uçakta olduğunu bildirdi.

Özel jetler çarpıştı! ABD'li şarkıcıya ait uçak iniş sırasında pistten çıktı, 1 kişi öldü - 3

CESEDİ ARIYORLAR

Scottsdale İtfaiye Şefi Dave Folio, çarpışmada yaralanan iki kişinin travma merkezlerine götürüldüğünü ve bir kişinin de hastanede durumunun stabil olduğunu aktardı.

Folio, çarpışmada hayatını kaybeden kişinin cesedini bulmak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Özel jetler çarpıştı! ABD'li şarkıcıya ait uçak iniş sırasında pistten çıktı, 1 kişi öldü - 4

ÜÇ ÖLÜMLÜ KAZANIN ARDINDAN GELDİ

Scottsdale çarpışması, geçtiğimiz iki hafta içinde ABD'de yaşanan üç büyük havacılık felaketinin ardından geldi.

Ticari bir jet uçağı ile bir ordu helikopteri 29 Ocak'ta başkent yakınlarında çarpışmış ve 67 kişi hayatını kaybetmişti.

Bir tıbbi nakliye uçağı 31 Ocak'ta Philadelphia'da düşmüş, uçakta bulunan altı kişi ve yerde bulunan bir kişi daha hayatını kaybetmişti.

Geçen hafta da küçük bir banliyö uçağı Alaska'nın batısında, Nome merkez topluluğuna giderken düştü ve uçaktaki 10 kişinin tamamı hayatını kaybetti.

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