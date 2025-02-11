Özel jetler çarpıştı! ABD'li şarkıcıya ait uçak iniş sırasında pistten çıktı, 1 kişi öldü

İNİŞ TAKIMLARI ARIZALANDI

Scottsdale Havalimanı havacılık planlama ve sosyal yardım koordinatörü Kelli Kuester'e göre, gelen jet pistten çıktı ve özel mülkte park halinde bulunan Gulfstream 200 jetiyle çarpıştı.

Kuester, gelen jetin sol ana iniş takımının arızalandığını ve bunun da çarpışmaya neden olduğunu söyledi.

Kuester, Austin, Texas'tan gelen jette dört kişinin bulunduğunu ve bir kişinin de park halindeki uçakta olduğunu bildirdi.