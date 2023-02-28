Özel olarak eğitiliyorlar: Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi'nin kadın öğrencileri

Rusya'nın özerk bölgelerinden Çeçenistan'daki özel amaçlı birliklerin yetiştirildiği Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi'nde açılan Kadın Koruma Eğitim Kursu'nda, çeşitli devlet görevlilerine eşlik etmesi için kadın güvenlik güçleri eğitim görüyor. Öğrenci kadınlar yakın koruma olarak görev yapmak için zorlu eğitimden geçiyor. Kursta, araçtan araca tahliye, VIP'i saldırılara karşı kaçırma, önemli kişiye karşı gerçekleştirilen silahlı saldırı, bombalı saldırı ve daha birçok senaryo, alanda kursiyerlere uygulamalı gösterilerek eğitim almaları sağlanıyor.

Özel olarak eğitiliyorlar: Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi'nin kadın öğrencileri - 1

Ukrayna savaşı ile birlikte ön plana çıkan Gudermes’teki Özel Kuvvetler Üniversitesi, zaman zaman düzenlediği kurslarla çeşitli kişi ve kurumlara keskin nişancılık, atış talimi, yakın dövüş gibi askeri eğitimler veriyor.

Özel olarak eğitiliyorlar: Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi'nin kadın öğrencileri - 2

On yılı aşkın süredir açık olan akademide geçen yıl Dövüş Sanatları Birliği üyelerine keskin nişancılık, bazı gönüllülere de atış eğitimi ile yakın dövüş teknikleri dersi verildi.

Özel olarak eğitiliyorlar: Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi'nin kadın öğrencileri - 3

Akademide görevli personelin askeri özellikleri dikkat çekiyor. Eğitmenlerin büyük kısmı, Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) terörle mücadele görev gücü grubu Alfa’nın eski çalışanlarından oluşuyor.

Özel olarak eğitiliyorlar: Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi'nin kadın öğrencileri - 4

Çeşitli operasyonlardaki aktif görevleri sırasında yaralanan askerler, tecrübelerini artık Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi'nde verdikleri teorik ve uygulamalı eğitimlerle öğrencilere aktarıyor.

Özel olarak eğitiliyorlar: Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi'nin kadın öğrencileri - 5
Özel olarak eğitiliyorlar: Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi'nin kadın öğrencileri - 6
Özel olarak eğitiliyorlar: Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi'nin kadın öğrencileri - 7
Özel olarak eğitiliyorlar: Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi'nin kadın öğrencileri - 8
Özel olarak eğitiliyorlar: Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi'nin kadın öğrencileri - 9
Özel olarak eğitiliyorlar: Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi'nin kadın öğrencileri - 10
Özel olarak eğitiliyorlar: Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi'nin kadın öğrencileri - 11
Özel olarak eğitiliyorlar: Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi'nin kadın öğrencileri - 12
Özel olarak eğitiliyorlar: Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi'nin kadın öğrencileri - 13
Özel olarak eğitiliyorlar: Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi'nin kadın öğrencileri - 14
Özel olarak eğitiliyorlar: Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi'nin kadın öğrencileri - 15
Özel olarak eğitiliyorlar: Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi'nin kadın öğrencileri - 16
Özel olarak eğitiliyorlar: Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi'nin kadın öğrencileri - 17
Özel olarak eğitiliyorlar: Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi'nin kadın öğrencileri - 18
Özel olarak eğitiliyorlar: Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi'nin kadın öğrencileri - 19
Özel olarak eğitiliyorlar: Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi'nin kadın öğrencileri - 20
Özel olarak eğitiliyorlar: Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi'nin kadın öğrencileri - 21
Özel olarak eğitiliyorlar: Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi'nin kadın öğrencileri - 22
Özel olarak eğitiliyorlar: Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi'nin kadın öğrencileri - 23
Özel olarak eğitiliyorlar: Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi'nin kadın öğrencileri - 24
Özel olarak eğitiliyorlar: Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi'nin kadın öğrencileri - 25
Özel olarak eğitiliyorlar: Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi'nin kadın öğrencileri - 26
Özel olarak eğitiliyorlar: Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi'nin kadın öğrencileri - 27
Özel olarak eğitiliyorlar: Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi'nin kadın öğrencileri - 28
Özel olarak eğitiliyorlar: Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi'nin kadın öğrencileri - 29
Özel olarak eğitiliyorlar: Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi'nin kadın öğrencileri - 30
Özel olarak eğitiliyorlar: Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi'nin kadın öğrencileri - 31
Özel olarak eğitiliyorlar: Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi'nin kadın öğrencileri - 32
Özel olarak eğitiliyorlar: Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi'nin kadın öğrencileri - 33
Özel olarak eğitiliyorlar: Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi'nin kadın öğrencileri - 34
Özel olarak eğitiliyorlar: Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi'nin kadın öğrencileri - 35

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