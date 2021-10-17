Pablo Escobar'ın su aygırları kısırlaştırıldı

AFRİKA KITASI DIŞINDAKİ EN YOĞUN SU AYGIRI POPÜLASYONU

Kolombiya'da faal olan çevre koruma örgütü Cornare, su aygırlarının kontrolsüz bir biçimde çoğalmasının önüne geçmek için böyle bir uygulamaya gidildiğini duyurdu. Toplamda sayıları 80'e yaklaşan su aygırlarının, Afrika kıtası dışında bir arada yaşayan en kalabalık su aygırı topluluğu olduğu belirtiliyor.