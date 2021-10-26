Pablo Escobar'ın su aygırları yasal olarak insan kabul edildi: ABD’li mahkemeden bir ilk

Haberler - ntv.com.tr 26.10.2021 - 12:37 | Son Güncelleme : 26.10.2021 - 12:49
Uyuşturucu baronu Pablo Escobar'In Kolombiya'ya getirdiği su aygırları ABD mahkemesi tarafından tüzel kişi olarak tanındı.
Çevreciler, hayvanlara kişilik statüsü vermek için uzun süredir devam eden çabaların ardından ABD mahkemesinin kararını zafer olarak selamladı. Ancak bir hukuk uzmanı, emrin su aygırlarının yaşadığı Kolombiya'da herhangi bir ağırlık taşımayacağını söyledi.
Externado de Colombia Üniversitesi’nde ceza hukuku profesörü olan Camilo Burbano Cifuentes, “Kararın Kolombiya'da bir etkisi yok. ABD’nin kararı kendi topraklarını kapsar. Çünkü sadece kendi topraklarında bir etkisi var. Su aygırlarıyla ne yapılacağına Amerikalılar değil, Kolombiyalı yetkililer karar verecek" dedi.
Bununla biirlikte Pablo Escobar, 1980'lerde ülkenin uyuşturucu ticaretine hükmettiği sırada Kolombiya'daki çiftliğine yasadışı olarak 4 su aygırı ithal etti.
1993 yılında yetkililerle girdiği bir çatışmada öldükten sonra, su aygırları mülkte terk edildi ve hiçbir doğal yırtıcı olmadan gelişmeye bırakıldı. Son sekiz yılda sayıları 35'ten 80'e çıktı.
Öte yandan, bir grup bilim insanı, su aygırlarının bölgenin biyolojik çeşitliliği için bir tehdit oluşturduğu ve insanlarla ölümcül karşılaşmalara yol açabileceği konusunda uyardı. Bazıları ise hayvanların öldürülmesi gerektiğini savundu. Bir devlet kurumu bazı su aygırlarını kısırlaştırmaya başladı, ancak en güvenli yöntemlerin ne olduğu konusunda hala ülkede bir tartışma var.
Çevreciler tarafından ABD’de açılan davada, Hayvan Yasal Savunma Fonu avukatları Cincinnati'deki ABD bölge mahkemesinden su aygırlarına "ilgili kişiler" statüsü vermesini istedi, böylece Ohio'dan kısırlaştırma konusunda iki vahşi yaşam uzmanı davada görevden alınabildi.
Cincinnati'deki federal sulh yargıcı Karen Litkovitz talebi 15 Ekim'de kabul etti. San Francisco yakınlarındaki hayvan hakları grubu, hayvanların ABD'de ilk kez tüzel kişi ilan edildiğine inandığını söyledi.
Hayvan Yasal Savunma Fonu'nun baş avukatı Christopher Berry, bunu dar ama derin bir karar olarak nitelendirdi:
“Bu gerçekten, hayvanların çıkarlarının mahkemede temsil edilmesini savunan daha büyük bir hareketin parçası. Yeni bir yasa çıkarmak istemiyoruz. Biz sadece hayvanların kendilerine verilmiş olan hakları uygulama kabiliyetine sahip olmalarını istiyoruz."
Öte yandan, Hindistan, Pakistan ve Arjantin'de hayvanlara yasal haklar verilirken, ABD'deki mahkemeler şimdiye kadar bunu yapmak konusunda isteksizdi. Connecticut'taki bir yargıç, dört yıl önce bir hayvan hakları grubu tarafından gezici bir evcil hayvan hayvanat bahçesindeki üç file kişilik verilmesi için yapılan dilekçeyi "tamamen anlamsız" olarak nitelendirdi.
Yakından izlenen bir başka davada, eyaletin en yüksek mahkemesi olan New York temyiz mahkemesi, mayıs ayında Bronx Hayvanat Bahçesi'ndeki bir file tüzel kişilik verilip bir sığınağa götürülüp götürülmeyeceğine karar vermeyi kabul etti.
Berry, "Tüzel kişilik, menfaatinizin mahkemede duyulmasını ve temsil edilmesini sağlama yeteneğidir. Bu durum, hayvan zulmü yasaları ve diğer koruma yasaları kapsamında zaten sahip oldukları hakları uygulamakla ilgili” açıklamasını yaptı.