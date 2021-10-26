Pablo Escobar'ın su aygırları yasal olarak insan kabul edildi: ABD’li mahkemeden bir ilk

Yakından izlenen bir başka davada, eyaletin en yüksek mahkemesi olan New York temyiz mahkemesi, mayıs ayında Bronx Hayvanat Bahçesi'ndeki bir file tüzel kişilik verilip bir sığınağa götürülüp götürülmeyeceğine karar vermeyi kabul etti.

Berry, "Tüzel kişilik, menfaatinizin mahkemede duyulmasını ve temsil edilmesini sağlama yeteneğidir. Bu durum, hayvan zulmü yasaları ve diğer koruma yasaları kapsamında zaten sahip oldukları hakları uygulamakla ilgili” açıklamasını yaptı.