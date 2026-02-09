Pahalı biletler ve reklamlar, tartışmalı devre arası gösterileri... İşte Super Bowl'un damga vuran anları
09.02.2026 10:04
Son Güncelleme: 09.02.2026 10:25
Erdem Güzel
Amerikan Futbol Ligi NFL'de şampiyonluk maçı Super Bowl dün gece oynandı. Seattle Seahawks şampiyonluğa uzanıren maç kadar maç önü ve devre arası gösterileri, maça katılan ünlüler vemaç sırasında yayınlanan reklamlar geceye damga vurdu.
SUPER BOWL'DA EN UCUZ BİLET 175 BİN LİRA
NFL'in 2025-26 sezonu dün gece Kaliforniya'nın Santa Clara kentindeki Levi's Stadyumu'nda son buldu. Final maçı Super Bowl'da New England Patriots ve Seattle Seahawks kozlarını paylaştı. 60. Super Bowl için rekor bilet fiyatları ödeyen seyirciler en ucuzu 4 bin dolar (yaklaşık 175 bin lira) ile en pahalısı 41 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 800 bin lira) olan ücretleri ödeyerek stadyumdaki yerlerini aldılar.
YAKLAŞIK 1000 ÖZEL JET HAVAALANLARINI DOLDURDU
Şampiyonluk düğümünün çözüleceği maç yalnızca bir spor müsabakası olarak görülmüyor. Ünlülerin geçit töreni de olan Super Bowl için binlerce kişi özel jetleriyle stadyumun yer aldığı kente geldi. Santa Clara ve San Francisco bölgesinde bini aşkın özel jetin havaalanlarında park ettiği belirtiliyor. Uçak başına park ücretlerinin de 3 bin dolardan başladığı ifade ediliyor.
Maçı izlemek için Jon Bon Jovi, Jay-Z, Justin Bieber gibi müzisyenlerin yanı sıra Adam Sandler, Roger Federer, Lewis Hamilton gibi isimler de stadyuma geldi. 7 kez Formula 1 Dünya Şampiyonu Hamilton'ın Kim Kardashian'la beraber locada olması ise dikkat çekti.
DEVRE ARASI ŞOVUNDA SÜRPRİZ KONUKLAR
Seattle Seahawks maçın ilk yarısını 9-0 önde kapatırken çoğu zaman maçtan daha çok konuşulan devre arası gösterileri için hazırlıklar başladı. Sahneye bu sene Grammy ödüllü rapçi Bad Bunny çıktı. Şarkılarını İspanyolca söyleyen Bad Bunny sahnede “Biz birlikte Amerikayız” yazan bir topla mesaj verdi. Latin Amerika ülkelerinin adını da tek tek sayan Bad Bunny'e sahnede Pedro Pascal, Cardi B, Jessica Alba figüranlık yaparken Lady Gaga ve Ricky Martin de şarkılarla eşlik etti.
Ayrıca devre arası gösterisinin bir bölümünde bir çiftin gelinlik ve damatlıkla yer aldığı görüldü. Bu çiftin gerçekten Super Bowl devre arasında evlendiği açıklandı.
TRUMP'TAN DEVRE ARASI YORUMU: "EN KÖTÜSÜYDÜ"
ABD Başkanı Donald Trump, maç önünde yer alan Green Day ve devre arasında sahneye çıkan Bad Bunny'nin "kötü karar" olduğunu söylemiş ve birkaç hafta önce Super Bowl'a katılmayacağını söylemişti. Trump bu kararını yerine getirse de maçı ve gösterileri izlediğini sosyal medyadan belirtti. Trump, sosyal medya hesabından devre arası gösterilerini eleştirdi. "Bu gösteri bugüne kadarki gösterilerin en kötüsüydü. Her gün yeni standartlar ve rekorlar belirleyen ülkemize bir "tokat" gibi" diye yazdı. Trump ayrıca Amerikan medyasını da suçladı, “izleyin ve görün bakın nasıl övecekler” ifadelerini kullandı.
30 SANİYESİ 8 MİLYON DOLARLIK REKLAMLARA "EPSTEIN BELGELERİ" DAMGASI
Maç yayınının başından sonuna yayınlanan reklamlar ve gün içinde özellikle ABD'de yapılan “tüketim çılgınlığı” ise rakamlara dökülünce baş döndürdü. 30 saniyelik reklamların yayını için 8 milyon dolar ödenirken bazı reklam verenlerden 10 milyon dolar alındığı belirtildi. Yayıncı kuruluşun reklam verenlere koşul olarak da aynı kanalda yayınlanan başka spor etkinliklerine de reklam vermeleri istediği belirtildi. Bu harcamanın da yine 8 milyon doları bulabildiği ifade ediliyor. Yayıncı kuruluşun sadece Super Bowl yayınındaki reklamlardan yaklaşık 800 milyon dolar kazanç elde ettiği belirtiliyor.
Reklamlarda en dikkat çekenlerden biri ise pedofili milyarder Jeffrey Epstein'in kurduğu ağın kurbanı olanların verdiği reklam oldu. ABD Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulunulan reklamda yayınlanan Epstein belgelerindeki sansürlerin kaldırılması istendi.
1.5 MİLYAR TAVUK KANADI TÜKETİLDİ
Maç gününün geleneksel yemeği tavuk kanatları yine ABD'de satış rekorları kırdı. Yaklaşık 1.5 milyar tavuk kanadı ve yaklaşık 1 milyar 230 milyon litre bira tüketildiği belirtiliyor.
Devre arası gösterisinin ardından sahaya yeniden çıkan takımlar mücadele etse de Seattle Seahawks domine ettiği New England Patriots karşısında 29-13'lük skora ulaşarak kupaya uzandı. Seahawks böylece 4. kez çıktığı Super Bowl'dan 2. kez zaferle ayrılmış oldu.