Pahalı biletler ve reklamlar, tartışmalı devre arası gösterileri... İşte Super Bowl'un damga vuran anları

Şampiyonluk düğümünün çözüleceği maç yalnızca bir spor müsabakası olarak görülmüyor. Ünlülerin geçit töreni de olan Super Bowl için binlerce kişi özel jetleriyle stadyumun yer aldığı kente geldi. Santa Clara ve San Francisco bölgesinde bini aşkın özel jetin havaalanlarında park ettiği belirtiliyor. Uçak başına park ücretlerinin de 3 bin dolardan başladığı ifade ediliyor.

Maçı izlemek için Jon Bon Jovi, Jay-Z, Justin Bieber gibi müzisyenlerin yanı sıra Adam Sandler, Roger Federer, Lewis Hamilton gibi isimler de stadyuma geldi. 7 kez Formula 1 Dünya Şampiyonu Hamilton'ın Kim Kardashian'la beraber locada olması ise dikkat çekti.