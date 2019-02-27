Pakistan iki Hint savaş uçağını düşürdü

1 Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı, Cammu Keşmir bölgesinde düştü. Pakistan tarafından vurulan diğer Hint uçağı ise, Hindistan topraklarına düştü. HİNDİSTAN VE PAKİSTAN ARASINDA BİTMEYEN ÇATIŞMANIN ADRESİ: KEŞMİR- İZLE

2 Pakistan ordusu, hava sahalarına giren iki Hint savaş uçağının vurulduğunu, birinin Pakistan topraklarına düştüğünü açıkladı. Olayda iki pilotla bir sivil hayatını kaybetti.

3 Uçaklardan biri Keşmir'in Hindistan'ın kontrolündeki Cemmu Keşmir eyaletine, diğeri Pakistan kontrolündeki bölgeye düştü.



Pakistan'a düşen uçakta bulunan iki pilottan birinin hastaneye kaldırıldığı diğerininse gözaltına alındığı duyuruldu.

4 Hindistan uçaklardan birinin Keşmir bölgesine düşmesi sonucu 2 pilotuyla bir sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.



Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'la gerilimi tırmandırmak istemediklerini ancak mecbur kalması durumunda her şeye hazırlıklı olduklarını bildirdi.

5 Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raviş Kumar ise, bir savaş uçağının Pakistan tarafından vurulduğunu ve bir pilotun kayıp olduğunu açıkladı.

6 "PAKİSTAN UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ" İDDİASI Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Hindistan hava sahasını ihlal eden Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı, Cammu Keşmir'in Novşera bölgesinde, Hindistan'ın açtığı misilleme ateşinde düşürüldü.

7 Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait üç savaş uçağının da, Hindistan hava sahasına girdiği ve Hint uçaklarının önleme yaptığı da belirtildi.

8 PAKİSTAN TÜM HAVA SAHASINI KAPATTI Pakistan, Hindistan'la yaşanan çatışmaların ardından tüm hava sahasını kapattı. İki ülke arasındaki askeri çatışma sonrası Pakistan ve Hindistan çok sayıda kentte havaalanlarını kapatarak sivil uçuşları durdurmuştu.

9 PAKİSTAN BAŞBAKANI HAN'DAN AÇIKLAMA Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye davet ederek, sağduyunun hakim olması gerektiğini söyledi. Han ''Keşmir'deki intihar saldırısıyla ilgili Hindistan'la işbirliğine hazırız. İki tarafın elindeki silahlar gözönüne alındığında yanlış hesap riskine giremeyiz'' diye konuştu.

10 GERİLİM TIRMANIYOR Hindistan ve Pakistan arasında tansiyon şubat ayında yükseldi. Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir'de düzenlenen saldırıda 40'tan fazla Hint askeri hayatını kaybetmişti.

11 Hindistan saldırganların Pakistan tarafından geldiğini belirtip saldırıdan İslamabad'ı sorumlu tuttu. Pakistanlı yetkililer saldırıyı kınayıp ortak araştırma çağrısında bulunsa da bu talep Yeni Delhi'de karşılık bulmadı.

12 Son olarak dün Hindistan'a ait üç savaş uçağının Pakistan hava sahasına girdiği duyurulmuştu. Pakistan'dan yapılan açıklamaya göre Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları önleme kalkışı yaptı.

13 Hindistan ise yaptığı açıklamada Ceyş-i Muhammed örgütüne ait eğitim kampının hedef alındığını ve 200'den fazla militanın öldürüldüğünü ifade etmişti.

14 PAKİSTAN VE HİNDİSTAN KEŞMİR'İ PAYLAŞAMIYOR Pakistan ile Hindistan arasındaki çatışma Keşmir'den kaynaklanıyor. Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Keşmir'in bir bölümü Pakistan, diğer bölümü ise Hindistan kontrolünde bulunuyor.

15 İki ülke 1947'deki bağımsızlıktan bu yana üç defa savaştı. Söz konusu savaşlardan biri Keşmir nedeniyle yapıldı.

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