Pakistan'da 107 yolcu taşıyan uçak yerleşim alanına düştü
Pakistan'ın Karaçi kentinde 107 yolcu ve mürettebatı taşıyan uçak düştü. Uçağın havalimanı yakınında yerleşim alanına düştüğü belirtiliyor. Karaçi Belediye Başkanı uçakta bulunan 107 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.
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ntv.com.tr 22.05.2020 - 14:22| Son Güncelleme : 22.05.2020 - 15:07
Pakistan'da Lahor-Karaçi seferini yapan bir yolcu uçağı Karaçi Havalimanı yakınlarında bir yerleşim alanına düştü. Uçakta 107 yolcu ve mürettebat bulunuyordu.
Karaçi Belediye Başkanı uçakta bulunan 107 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Uçak evlerin üzerine düştüğü için can kaybının artmasından endişe ediliyor. Can kaybıyla ilgili henüz resmi bir açıklama ise bulunmuyor.
Pakistan Uluslararası Havayolları'na na ait PK-303 sefer sayılı Airbus A320 tipi yolcu uçağı Karaçi Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında yerleşim alanına düştü.
Pakistanlı yetkililer, inişten bir dakika önce uçakla iletişimin kesildiğini açıkladı. Kaza sonrası bölgede birçok evin hasar gördüğü belirtiliyor.
Kaza sonrası kurtarma ekipleri bölgeye ulaştı. Can kaybının daha fazla olmasından endişe ediliyor.
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