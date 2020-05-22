Pakistan'da 107 yolcu taşıyan uçak yerleşim alanına düştü

Pakistan'da Lahor-Karaçi seferini yapan bir yolcu uçağı Karaçi Havalimanı yakınlarında bir yerleşim alanına düştü. Uçakta 107 yolcu ve mürettebat bulunuyordu.

Karaçi Belediye Başkanı uçakta bulunan 107 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Uçak evlerin üzerine düştüğü için can kaybının artmasından endişe ediliyor. Can kaybıyla ilgili henüz resmi bir açıklama ise bulunmuyor.