Pakistan'da çatışmalar sürüyor: İmran Han destekçileri polise engel oldu

Bu süreçte sosyal medya hesabından video mesaj yoluyla seslenen Han, "Ben öldürülsem veya hapse de atılsam gerçek özgürlük mücadelesine devam edin." dedi.



Olayların ardından eski başbakan, 18 Mart'ta mahkemeye çıkacağını taahhüt eden bir belge imzaladı.