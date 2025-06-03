Pakistan'da deprem paniği: 200'ü aşkın tutuklu firar etti

Olay yerinden yansıyan görüntülerde de cezaevinin camlarının kırıldığı ve elektronik ekipmanlarının zarar gördüğü görüldü.

Yerel basına yansıyan görüntülerde de tutukluların gece boyunca kaçmayı sürdürdüğü, bazılarının ayaklarının çıplak olduğu, polisin de firari tutukluları kovaladığı görüldü. Eyalet Başbakanı Murad Ali Shah, kaçanlardan yaklaşık 80’inin yakalandığını bildirdi. Hapishane Müdürü Arshad Shah ise basına verdiği demeçte, olay günü hapishanede 28 gardiyanın olduğu bilgisini paylaştı. Yetkililer, tutukuların bazılarının eroin kullandığını ve depremlerin onları sarstığını belirterek hapishanede depremler sebebiyle panik olduğunu anlattı.

Öte yandan, bu, Pakistan’da bugüne kadar yaşanan en büyük firar eylemlerinden biri oldu. Malir bölgesinde bulunan hapishanede 6 bin tutuklu bulunuyor.