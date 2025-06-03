Pakistan'da deprem paniği: 200'ü aşkın tutuklu firar etti
Karaçi’de yaşanan sarsıntıların paniğe neden olduğu hapishanede avluya çıkmasına izin verilen 200’den fazla tutuklu kaçtı.
Pakistan’ın güneyindeki Karaçi kentinde pazartesi günü geç saatlerde meydana gelen bir dizi depremin ardından yaşanan panikten yararlanan 200’den fazla tutuklunun cezaevinden kaçtığı bildirildi. Depremlerin ardından tutukluların hücrelerinden çıkmalarına izin verildiği, gardiyanı etkisiz hale getiren tutukluların hapishaneden kaçtığı açıklandı.