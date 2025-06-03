Pakistan'da deprem paniği: 200'ü aşkın tutuklu firar etti

Karaçi’de yaşanan sarsıntıların paniğe neden olduğu hapishanede avluya çıkmasına izin verilen 200’den fazla tutuklu kaçtı.

Pakistan'da deprem paniği: 200'ü aşkın tutuklu firar etti - 1

Pakistan’ın güneyindeki Karaçi kentinde pazartesi günü geç saatlerde meydana gelen bir dizi depremin ardından yaşanan panikten yararlanan 200’den fazla tutuklunun cezaevinden kaçtığı bildirildi. Depremlerin ardından tutukluların hücrelerinden çıkmalarına izin verildiği, gardiyanı etkisiz hale getiren tutukluların hapishaneden kaçtığı açıklandı. 

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Pakistan'da deprem paniği: 200'ü aşkın tutuklu firar etti - 2

BİR TUTUKLU ÖLDÜ, ÜÇ GARDİYAN YARALANDI

Olay, Malir Hapishanesi’nde yaşandı. Sarsıntıların ardından hapishane avlusuna çıkmalarına izin verilen tutuklukların gece yarısından hemen önce firar etmeye başladığı, firarın bugün erken saatlerde devam ettiği bilgisi verildi. Polisin açıklamasına göre, tutuklular önce hapishane personelinin silahlarını aldı, yaşanan çatışmanın ardından ise gardiyanları ana kapıyı açmaya zorladılar. Olay sırasında bir tutuklunun öldüğü, üç gardiyanın yaralandığı belirtildi.

Pakistan'da deprem paniği: 200'ü aşkın tutuklu firar etti - 3

"ÖNCE SİLAH SESLERİ GELDİ, SONRA KAÇTILAR"

Hapishanenin hemen karşısındaki bir sitede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Bukhsh isimli kişi, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Bir süre silah sesleri geldiğini duydum, sonra tutuklular dışarı çıkarak kaçışmaya başladı” diye konuştu. Görgü tanığı, tutuklulardan bazılarının önce siteye sığındığını, ardından polis tarafından yakalandıklarını bildirdi. 

Pakistan'da deprem paniği: 200'ü aşkın tutuklu firar etti - 4

Olay yerinden yansıyan görüntülerde de cezaevinin camlarının kırıldığı ve elektronik ekipmanlarının zarar gördüğü görüldü. 

Yerel basına yansıyan görüntülerde de tutukluların gece boyunca kaçmayı sürdürdüğü, bazılarının ayaklarının çıplak olduğu, polisin de firari tutukluları kovaladığı görüldü. Eyalet Başbakanı Murad Ali Shah, kaçanlardan yaklaşık 80’inin yakalandığını bildirdi. Hapishane Müdürü Arshad Shah ise basına verdiği demeçte, olay günü hapishanede 28 gardiyanın olduğu bilgisini paylaştı. Yetkililer, tutukuların bazılarının eroin kullandığını ve depremlerin onları sarstığını belirterek hapishanede depremler sebebiyle panik olduğunu anlattı. 

Öte yandan, bu, Pakistan’da bugüne kadar yaşanan en büyük firar eylemlerinden biri oldu. Malir bölgesinde bulunan hapishanede 6 bin tutuklu bulunuyor. 

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