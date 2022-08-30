Pakistan'da muson yağmurları: Ölenlerin sayısı 1136’ya çıktı

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1136’ya yükseldi. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 75 kişi yaşamını yitirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 30.08.2022 - 05:28

Pakistan'da muson yağmurları: Ölenlerin sayısı 1136’ya çıktı - 1
Pakistan'da muson yağmurları: Ölenlerin sayısı 1136’ya çıktı - 2

Şiddetli yağışlar sebebiyle 1 milyon 51 bin 570 ev hasar gördü, 735 bin 375 çiftlik hayvanı telef oldu.

Pakistan'da muson yağmurları: Ölenlerin sayısı 1136’ya çıktı - 3

Yağışlardan yaklaşık 33 milyon 46 bin kişi etkilenirken, 498 bin 442 kişi ise kurulan yardım kamplarında yaşıyor.

Pakistan'da muson yağmurları: Ölenlerin sayısı 1136’ya çıktı - 4

SEL MAĞDURLARINI TAŞIYAN BOT ALABORA OLDU

Ulusal basındaki haberlere göre, Sindh eyaletinin Bilavalpur şehrinde selden etkilenen 25 kişi botla güvenli yerlere taşınırken bot alabora oldu.

Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi kurtarıldı.

Kaybolan kişileri arama çalışmaları sürüyor.

Pakistan'da muson yağmurları: Ölenlerin sayısı 1136’ya çıktı - 5

Ülke genelinde 14 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1136’ya çıktı, yaralananların sayısı ise 1634 oldu.

Pakistan'da muson yağmurları: Ölenlerin sayısı 1136’ya çıktı - 6
Pakistan'da muson yağmurları: Ölenlerin sayısı 1136’ya çıktı - 7
Pakistan'da muson yağmurları: Ölenlerin sayısı 1136’ya çıktı - 8
Pakistan'da muson yağmurları: Ölenlerin sayısı 1136’ya çıktı - 9
Pakistan'da muson yağmurları: Ölenlerin sayısı 1136’ya çıktı - 10
Pakistan'da muson yağmurları: Ölenlerin sayısı 1136’ya çıktı - 11
Pakistan'da muson yağmurları: Ölenlerin sayısı 1136’ya çıktı - 12
Pakistan'da muson yağmurları: Ölenlerin sayısı 1136’ya çıktı - 13
Pakistan'da muson yağmurları: Ölenlerin sayısı 1136’ya çıktı - 14
Pakistan'da muson yağmurları: Ölenlerin sayısı 1136’ya çıktı - 15
Pakistan'da muson yağmurları: Ölenlerin sayısı 1136’ya çıktı - 16
Pakistan'da muson yağmurları: Ölenlerin sayısı 1136’ya çıktı - 17
Pakistan'da muson yağmurları: Ölenlerin sayısı 1136’ya çıktı - 18
Pakistan'da muson yağmurları: Ölenlerin sayısı 1136’ya çıktı - 19
Pakistan'da muson yağmurları: Ölenlerin sayısı 1136’ya çıktı - 20
Pakistan'da muson yağmurları: Ölenlerin sayısı 1136’ya çıktı - 21
Pakistan'da muson yağmurları: Ölenlerin sayısı 1136’ya çıktı - 22
Pakistan'da muson yağmurları: Ölenlerin sayısı 1136’ya çıktı - 23
Pakistan'da muson yağmurları: Ölenlerin sayısı 1136’ya çıktı - 24
Pakistan'da muson yağmurları: Ölenlerin sayısı 1136’ya çıktı - 25

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