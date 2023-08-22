Pakistan'da öğrenciler 914 metre yükseklikteki teleferikte saatlerdir mahsur
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Battagram bölgesinde okula giderken 914 metre yükseklikteki teleferikte saatlerdir mahsur kalan 6’sı çocuk 8 kişi mahsur kaldı. Yetkililer şimdiye kadar 2 çocuğun kurtarıldığını açıkladı.
lay, yerel saatle 08.00 civarında 6'sı öğrenci 8 kişi okula giderken meydana geldi. Teleferikte mahsur kalan 8 kişiden 2 çocuk kurtarılırken arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yerel yetkili Mufti Gulamullah, teleferiğin iki kablosunun koptuğunu ve yolcuların 914 metre yükseklikte mahsur kaldığını belirtti.