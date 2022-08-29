Pakistan'da sel felaketi: Can kaybı bini aştı

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 29.08.2022 - 04:11 | Son Güncelleme : 29.08.2022 - 04:14
Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1061'e yükseldi.
Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 28 kişi yaşamını yitirdi, 48 kişi yaralandı.
Ülke genelinde 14 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1061'e çıktı, yaralananların sayısı ise 1575 oldu.
Şiddetli yağışlar sebebiyle 992 bin 871 ev hasar gördü, 727 bin 144 çiftlik hayvanı telef oldu.
Yağışlardan yaklaşık 33 milyon 46 bin kişi etkilenirken, 498 bin 442 kişi ise kurulan yardım kamplarında yaşıyor.
Pakistan yönetimi hem uluslararası kamuoyuna hem de yurtiçindeki zenginlere yardım çağrısı yaptı
Türkiye'yle birlikte ABD, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi pek çok ülke Pakistan'a acil yardım ulaştırma çalışmalarına başladı.