Pakistan'da sel felaketi: Can kaybı bini aştı

Pakistan'da günlerdir etkili olan Muson yağmurları sel felaketine neden oldu. Can kaybının bini aştığı açıklandı. 30 milyondan fazla kişinin etkilendiği afet için uluslararası topluma yardım çağrısı yapıldı.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 29.08.2022 - 04:11 | Son Güncelleme : 29.08.2022 - 04:14

Pakistan'da sel felaketi: Can kaybı bini aştı - 1

'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1061'e yükseldi.

Pakistan'da sel felaketi: Can kaybı bini aştı - 2

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 28 kişi yaşamını yitirdi, 48 kişi yaralandı.

Pakistan'da sel felaketi: Can kaybı bini aştı - 3

Ülke genelinde 14 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1061'e çıktı, yaralananların sayısı ise 1575 oldu.

Pakistan'da sel felaketi: Can kaybı bini aştı - 4

Şiddetli yağışlar sebebiyle 992 bin 871 ev hasar gördü, 727 bin 144 çiftlik hayvanı telef oldu.

Pakistan'da sel felaketi: Can kaybı bini aştı - 5

Yağışlardan yaklaşık 33 milyon 46 bin kişi etkilenirken, 498 bin 442 kişi ise kurulan yardım kamplarında yaşıyor.

Pakistan'da sel felaketi: Can kaybı bini aştı - 6

HÜKÜMETTEN YARDIM ÇAĞRISI

Pakistan yönetimi hem uluslararası kamuoyuna hem de yurtiçindeki zenginlere yardım çağrısı yaptı

Pakistan'da sel felaketi: Can kaybı bini aştı - 7

Türkiye'yle birlikte ABD, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi pek çok ülke Pakistan'a acil yardım ulaştırma çalışmalarına başladı.

TÜRKİYE'DEN PAKİSTAN'A YARDIM ELİ

Pakistan'da sel felaketi: Can kaybı bini aştı - 8
Pakistan'da sel felaketi: Can kaybı bini aştı - 9
Pakistan'da sel felaketi: Can kaybı bini aştı - 10
Pakistan'da sel felaketi: Can kaybı bini aştı - 11
Pakistan'da sel felaketi: Can kaybı bini aştı - 12
Pakistan'da sel felaketi: Can kaybı bini aştı - 13
Pakistan'da sel felaketi: Can kaybı bini aştı - 14
Pakistan'da sel felaketi: Can kaybı bini aştı - 15
Pakistan'da sel felaketi: Can kaybı bini aştı - 16
Pakistan'da sel felaketi: Can kaybı bini aştı - 17
Pakistan'da sel felaketi: Can kaybı bini aştı - 18
Pakistan'da sel felaketi: Can kaybı bini aştı - 19
Pakistan'da sel felaketi: Can kaybı bini aştı - 20
Pakistan'da sel felaketi: Can kaybı bini aştı - 21
Pakistan'da sel felaketi: Can kaybı bini aştı - 22
Pakistan'da sel felaketi: Can kaybı bini aştı - 23

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