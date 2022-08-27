Pakistan'da sel felaketi: son 24 saatte 45 ölü, 113 yaralı

Pakistan'da şiddetli muson yağmurların yol açtığı sel nedeniyle son 24 saatte en az 45 kişi hayatını kaybetti, 113 kişi de yaralandı. Muson yağmurlarının başladığı Haziran ayının ortasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 982'ye ulaştı.

Haberler - İHA 27.08.2022 - 15:01

Pakistan'da sel felaketi: son 24 saatte 45 ölü, 113 yaralı - 1

'da şiddetli muson yağmurların yol açtığı sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor.

Pakistan'da sel felaketi: son 24 saatte 45 ölü, 113 yaralı - 2

Ulusal Afet Yönetim Otoritesi (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saat içinde selin neden olduğu olaylarda en az 45 kişinin hayatını kaybettiği, 113 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Pakistan'da sel felaketi: son 24 saatte 45 ölü, 113 yaralı - 3

Ülkenin güneyindeki Sindh eyaleti 33 ölü ve 98 yaralıyla selden en kötü etkilenen bölge olurken, Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde 10 can kaybı, 13 yaralı ve Pencap'ta ise 2 ölüm kayda geçti.

Pakistan'da sel felaketi: son 24 saatte 45 ölü, 113 yaralı - 4

MUSON MEVİSİMİNDE TOPLAM ÖLÜ SAYISI 982'YE ULAŞTI

Pakistan'da muson yağmurlarının başladığı Haziran ayının ortasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının ise 982'ye, yaralı sayısının ise bin 456'ya yükseldiği aktarıldı.

Pakistan'da sel felaketi: son 24 saatte 45 ölü, 113 yaralı - 5

Selden etkilenen bölgelerde devlet kurumları, gönüllüler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kurtarma ve yardım operasyonlarının sürdürüldüğü belirtildi.

Pakistan'da sel felaketi: son 24 saatte 45 ölü, 113 yaralı - 6

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif sel felaketiyle mücadele için uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu.

Pakistan'da sel felaketi: son 24 saatte 45 ölü, 113 yaralı - 7
Pakistan'da sel felaketi: son 24 saatte 45 ölü, 113 yaralı - 8
Pakistan'da sel felaketi: son 24 saatte 45 ölü, 113 yaralı - 9

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