Pakistan’da şiddetli yağış: 7 ölü, 20 yaralı

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde etkili olan sağanak yağışların neden olduğu kazalarda en az 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Haberler - İHA 05.07.2022 - 11:29

Pakistan’da şiddetli yağış: 7 ölü, 20 yaralı - 1

’ın Belucistan eyaletinin başkenti Quetta da dahil birçok kentte şiddetli yağışlar etkili oldu.

Pakistan’da şiddetli yağış: 7 ölü, 20 yaralı - 2

Quetta’nın Sariab bölgesinde aşırı yağışların etkisiyle çatılar ve duvarlar çöktü.

Pakistan’da şiddetli yağış: 7 ölü, 20 yaralı - 3

Yolların sular altında kaldığı ve elektrik kesintilerinin yaşandığı kentte sağanak yağışların neden olduğu kazalarda en az 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Pakistan’da şiddetli yağış: 7 ölü, 20 yaralı - 4

Komiser Yardımcısı Shehk Baloch ve Quetta Belediye Kurumu (MCQ) Yöneticisi Abdul Jabbar Baloch olay yerine gelerek çalışmaları izledi.

Pakistan’da şiddetli yağış: 7 ölü, 20 yaralı - 5

Kazanın ardından Eyalet Afet Yönetimi Kurumu (PDMA) Genel Müdürü Naseer Nasir, Belucistan Eyalet Başbakanı Mir Abdul Quddus Bizenjo’nun talimatıyla kurtarma ekiplerinin 50 aileye yardım malzemesi tedarik ettiğini söyledi.

Pakistan’da şiddetli yağış: 7 ölü, 20 yaralı - 6

Sariab ve diğer bölgelerde vatandaşlara yardım ulaştırılması için çalışmalar sürüyor.

Pakistan’da şiddetli yağış: 7 ölü, 20 yaralı - 7
Pakistan’da şiddetli yağış: 7 ölü, 20 yaralı - 8

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