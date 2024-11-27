Pakistan'da sokaklar savaş alanı: Başkentte göstericiler yasak tanımadı!
Pakistan’da cezaevinde bulunan eski Başbakan Imran Han'ın destekçileri ile polis arasındaki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Binlerce kişinin polis barikatları ve göz yaşartıcı gazlara meydan okuyarak şehre girmesi sonucu başkent sokakları karıştı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından yapılan açıklamada olaylar kınanarak, “Bu barışçıl bir protesto değil. Sadece aşırılıkçılık” ifadelerine yer verildi.
Pakistan'da geçtiğimiz yılın ağustos ayından bu yana cezaevinde bulunan eski Başbakan Imran Han'ın çağrısı üzerine düzenlenen gösterilerin bilançosu arttı.