Pakistan'da sokaklar savaş alanı: Başkentte göstericiler yasak tanımadı!

Pakistan’da cezaevinde bulunan eski Başbakan Imran Han'ın destekçileri ile polis arasındaki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Binlerce kişinin polis barikatları ve göz yaşartıcı gazlara meydan okuyarak şehre girmesi sonucu başkent sokakları karıştı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından yapılan açıklamada olaylar kınanarak, “Bu barışçıl bir protesto değil. Sadece aşırılıkçılık” ifadelerine yer verildi.

Pakistan'da sokaklar savaş alanı: Başkentte göstericiler yasak tanımadı! - 1

Pakistan'da geçtiğimiz yılın ağustos ayından bu yana cezaevinde bulunan eski Başbakan Imran Han'ın çağrısı üzerine düzenlenen gösterilerin bilançosu arttı.

DÜNYA HABERLERİ

Pakistan'da sokaklar savaş alanı: Başkentte göstericiler yasak tanımadı! - 2

6'SI GÜVENLİK GÜCÜ 14 KİŞİ ÖLDÜ

Han'ın serbest bırakılmasını talep eden protestocuların yasağa rağmen başkent İslamabad'da sokaklara dökülmesinin ardından polisle çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 6’sı güvenlik gücü olmak üzere 14'e yükseldi.

Pakistan'da sokaklar savaş alanı: Başkentte göstericiler yasak tanımadı! - 3

Şiddetli çatışmalar, Khan'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) üst düzey isimleri ve destekçilerinin sokaklardan çekilmesiyle sona erdi.

Pakistan'da sokaklar savaş alanı: Başkentte göstericiler yasak tanımadı! - 4

"BARIŞÇIL PROTESTOLARIMIZI ASKIYA ALIYORUZ"

Partiden yapılan açıklamada, "Hükümetin vahşeti ve başkenti silahsız sivilleri için bir 'mezbahaya' dönüştürme planları nedeniyle barışçıl protestolarımızı geçici olarak askıya aldığımızı duyuruyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Protestolarda sırasında yüzlerce kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Pakistan'da sokaklar savaş alanı: Başkentte göstericiler yasak tanımadı! - 5

AĞUSTOS AYINDAN BERİ CEZAEVİNDE

Pakistan’da Nisan 2022'ye kadar başbakanlık koltuğunda oturan Imran Han, yolsuzluk davasında alınan tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te cezaevine gönderilmişti.

Pakistan'da sokaklar savaş alanı: Başkentte göstericiler yasak tanımadı! - 6

"DEVLET HEDİYELERİNİ SATTI"

Devlet mülkiyetinde bulunan ve değeri 140 milyon rupinin üzerinde olan hediyeleri sattığı gerekçesiyle 3 yıl hapse mahkum edilen Han'ın cezası 29 Ağustos'ta ertelenmiş, kefaletle serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Pakistan'da sokaklar savaş alanı: Başkentte göstericiler yasak tanımadı! - 7

HAKKINDA 150'DEN FAZLA CEZA DAVASI VAR

Ancak farklı bir davada "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan Khan'ın savcılık talebi üzerine tutukluluğu uzatılmış, Khan, ocak ayında görülen duruşmada “devlet sırlarını ifşa etmekten” 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İslamabad Yüksek Mahkemesi ise geçtiğimiz 3 Haziran'da Khan'ı devlet sırlarını ifşa etmekten hapis cezasına çarptırıldığı davadan beraat ettirmişti.

Bir yıldan fazla süredir hapiste olan Han hakkında 150'den fazla ceza davası bulunuyor.

Pakistan'da sokaklar savaş alanı: Başkentte göstericiler yasak tanımadı! - 8
Pakistan'da sokaklar savaş alanı: Başkentte göstericiler yasak tanımadı! - 9
DAHA FAZLA GÖSTER