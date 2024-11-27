Pakistan'da sokaklar savaş alanı: Başkentte göstericiler yasak tanımadı!

"BARIŞÇIL PROTESTOLARIMIZI ASKIYA ALIYORUZ"

Partiden yapılan açıklamada, "Hükümetin vahşeti ve başkenti silahsız sivilleri için bir 'mezbahaya' dönüştürme planları nedeniyle barışçıl protestolarımızı geçici olarak askıya aldığımızı duyuruyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Protestolarda sırasında yüzlerce kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.