Pakistan'da tren istasyonunda korkunç patlama: En az 26 kişi öldü, durak can pazarına döndü

Pakistan'ın güneybatısındaki Ketta'da bir tren istasyonunda meydana gelen patlamada 14'ü asker en az 26 kişinin öldüğü açıklandı. Saldırıda 40'tan fazla kişinin yaralandığı, yaralıların durumunun kritik olduğu bildirildi. Yetkililer, hedefin Piyade Okulu'ndaki ordu personeli olduğunu söylerken, ayrılıkçı Beluç Kurtuluş Ordusu, saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Pakistan'da tren istasyonunda korkunç patlama: En az 26 kişi öldü, durak can pazarına döndü - 1

Pakistan'ın güneybatısındaki Ketta'da bir tren istasyonunda meydana gelen patlamada 14'ü asker olmak üzere en az 26 kişi öldü, 40'tan fazla kişi de yaralandı.

Reuters'a konuşan görgü tanıkları, patlamadan sonra kaos içinde koşan insanlar, bacakları ve kolları kopmuş yaralılar gördüklerini söyledi.

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Pakistan'da tren istasyonunda korkunç patlama: En az 26 kişi öldü, durak can pazarına döndü - 2

Belucistan Polis Genel Müfettişi Mouzzam Jah Ansari, genellikle günün erken saatlerinde yoğun olan tren istasyonundaki patlamaya ilişkin, “Hedef Piyade Okulu'ndaki ordu personeliydi" dedi ve yaralıların çoğunun durumunun kritik olduğunu söyledi.

Hastane sözcüsü Dr. Wasim Baig, Reuters'a yaptığı açıklamada “Şu ana kadar 44 yaralı sivil hastaneye getirildi” dedi.

Ayrılıkçı bir militan grup olan Beluç Kurtuluş Ordusu (BLA), saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Pakistan'da tren istasyonunda korkunç patlama: En az 26 kişi öldü, durak can pazarına döndü - 3

Polis operasyonları kıdemli müfettişi Muhammad Baloch, patlamanın bir intihar bombası gibi göründüğünü ve daha fazla bilgi için soruşturmaların devam ettiğini söyledi.

Baloch, “Patlama, Peşaver'e giden ekspres varış noktasına gitmek üzereyken tren istasyonunun içinde meydana geldi” dedi.

Pakistan, güneyindeki Belucistan eyaletinde ayrılıkçı etnik militanların ve kuzeybatısındaki İslamcı militanların saldırılarındaki artışla boğuşuyor.

Pakistan'da tren istasyonunda korkunç patlama: En az 26 kişi öldü, durak can pazarına döndü - 4

BLA, kuzeyde Afganistan ve batıda İran ile sınırı olan yaklaşık 15 milyon nüfuslu Belucistan eyaleti için bağımsızlık istiyor.

Örgüt, eyaletin zengin gaz ve maden kaynaklarını haksız yere sömürdüğünü söyleyen hükümete karşı savaşan birkaç etnik isyancı grubun en büyüğü.

Pakistan'da tren istasyonunda korkunç patlama: En az 26 kişi öldü, durak can pazarına döndü - 5

Ağustos ayında Belucistan eyaletinde ayrılıkçı militanların polis karakollarına, demiryolu hatlarına ve otoyollara saldırması sonucu en az 73 kişi hayatını kaybetti.

Ağustos ayındaki saldırılar, bir liman ve altın ve bakır madeni gibi Çin'in öncülük ettiği büyük projelere ev sahipliği yapan, kaynak zengini güneybatı eyaletinin ayrılmasını sağlamak için on yıllardır isyan eden militanların son yıllarda gerçekleştirdiği en yaygın saldırılardı.

Pakistan'da tren istasyonunda korkunç patlama: En az 26 kişi öldü, durak can pazarına döndü - 6
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