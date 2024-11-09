Pakistan'da tren istasyonunda korkunç patlama: En az 26 kişi öldü, durak can pazarına döndü
Pakistan'ın güneybatısındaki Ketta'da bir tren istasyonunda meydana gelen patlamada 14'ü asker en az 26 kişinin öldüğü açıklandı. Saldırıda 40'tan fazla kişinin yaralandığı, yaralıların durumunun kritik olduğu bildirildi. Yetkililer, hedefin Piyade Okulu'ndaki ordu personeli olduğunu söylerken, ayrılıkçı Beluç Kurtuluş Ordusu, saldırının sorumluluğunu üstlendi.
Pakistan'ın güneybatısındaki Ketta'da bir tren istasyonunda meydana gelen patlamada 14'ü asker olmak üzere en az 26 kişi öldü, 40'tan fazla kişi de yaralandı.
Reuters'a konuşan görgü tanıkları, patlamadan sonra kaos içinde koşan insanlar, bacakları ve kolları kopmuş yaralılar gördüklerini söyledi.