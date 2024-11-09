Pakistan'da tren istasyonunda korkunç patlama: En az 24 kişi öldü, istasyon can pazarına döndü
Pakistan'ın güneybatısındaki Ketta'da bir tren istasyonunda meydana gelen patlamada en az 24 kişinin öldüğü açıklandı. Saldırıda 40'tan fazla kişinin yaralandığı, yaralıların durumunun kritik olduğu bildirildi. Yetkililer, hedefin Piyade Okulu'ndaki ordu personeli olduğunu söylerken, ayrılıkçı Beluç Kurtuluş Ordusu, saldırının sorumluluğunu üstlendi.
Pakistan'ın güneybatısındaki Ketta'da bir tren istasyonunda meydana gelen patlamada en az 24 kişi öldü, 40'tan fazla kişi de yaralandı.
Reuters'a konuşan görgü tanıkları, patlamadan sonra kaos içinde koşan insanlar, bacakları ve kolları kopmuş yaralılar gördüklerini söyledi.