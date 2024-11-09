Pakistan'da tren istasyonunda korkunç patlama: En az 24 kişi öldü, istasyon can pazarına döndü

Ağustos ayında Belucistan eyaletinde ayrılıkçı militanların polis karakollarına, demiryolu hatlarına ve otoyollara saldırması sonucu en az 73 kişi hayatını kaybetti.

Ağustos ayındaki saldırılar, bir liman ve altın ve bakır madeni gibi Çin'in öncülük ettiği büyük projelere ev sahipliği yapan, kaynak zengini güneybatı eyaletinin ayrılmasını sağlamak için on yıllardır isyan eden militanların son yıllarda gerçekleştirdiği en yaygın saldırılardı.