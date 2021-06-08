Pakistan'da tren kazası: 51 ölü, 100 yaralı

Pakistan'ın Sindh eyaletinde meydana gelen tren kazasında en az 51 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı 08.06.2021 - 06:09

Pakistan'da tren kazası: 51 ölü, 100 yaralı - 1

Eyaletin Gotki bölgesinde seyir halindeki yolcu treninin vagonu yerinden çıkarak sürüklendi ve karşı yönden gelen başka bir yolcu trenine çarptı.

Pakistan'da tren kazası: 51 ölü, 100 yaralı - 2

Kazada 51 kişi yaşamını yitirdi, 25'i ağır 100 kişi yaralandı.

Kaza sebebiyle çok sayıda tren seferinde aksama yaşandı.

Pakistan'da tren kazası: 51 ölü, 100 yaralı - 3

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, hava ve yol şartlarının kurtarma faaliyetlerini zorlaştırdığını belirtti.

Pakistan'da tren kazası: 51 ölü, 100 yaralı - 4

Kurtarma çalışmalarına 2 helikopter ve çok sayıda askerle katılan Pakistan ordusu kaza yerinde yardım çadırı kurdu.

İki trende ortalama 900-1000 arası yolcu bulunuyordu.

Pakistan'da tren kazası: 51 ölü, 100 yaralı - 5

Yaklaşık 20 ila 25 yolcunun trende sıkıştığı tahmin ediliyor. Kazada her iki trenden toplam 11 vagon raydan çıktı.

Pakistan'da tren kazası: 51 ölü, 100 yaralı - 6

Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile Başbakan İmran Han, Twitter'dan kazayla ilgili taziye mesajı paylaştı.

Başbakan Han, konuyla ilgili kapsamlı soruşturma talimatı verdi.

Pakistan'da tren kazası: 51 ölü, 100 yaralı - 7
Pakistan'da tren kazası: 51 ölü, 100 yaralı - 8
Pakistan'da tren kazası: 51 ölü, 100 yaralı - 9
Pakistan'da tren kazası: 51 ölü, 100 yaralı - 10
Pakistan'da tren kazası: 51 ölü, 100 yaralı - 11
Pakistan'da tren kazası: 51 ölü, 100 yaralı - 12
Pakistan'da tren kazası: 51 ölü, 100 yaralı - 13
Pakistan'da tren kazası: 51 ölü, 100 yaralı - 14
Pakistan'da tren kazası: 51 ölü, 100 yaralı - 15
Pakistan'da tren kazası: 51 ölü, 100 yaralı - 16
Pakistan'da tren kazası: 51 ölü, 100 yaralı - 17
Pakistan'da tren kazası: 51 ölü, 100 yaralı - 18
Pakistan'da tren kazası: 51 ölü, 100 yaralı - 19

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