Pakistan'da yıkıcı seller: 650 bin hamile kadın kritik durumda

Ülkenin üçte birini sular altında bırakan ve bin 162 kişiyi öldüren seller, Pakistan'ı sosyo-ekonomik açıdan derin bir şekilde yaraladı. Son olarak, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Pakistan'da sellerden etkilenen en az 650 bin hamile kadının kritik durumda olduğunu ve anne sağlığı hizmetlerine acil ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 31.08.2022 - 11:56

Pakistan'da yıkıcı seller: 650 bin hamile kadın kritik durumda - 1

UNFPA'dan yapılan açıklamada,'da gelecek ay doğum yapması beklenen 73 bin kadının uzman kişilere, yenidoğan bakımına ve desteğe ihtiyacının bulunduğu belirtildi.

Pakistan'da yıkıcı seller: 650 bin hamile kadın kritik durumda - 2

Açıklamada, sellerden etkilenen en az 650 bin hamile kadının anne sağlığı hizmetlerine acil ihtiyaç duyduğuna işaret edildi.

Pakistan'da yıkıcı seller: 650 bin hamile kadın kritik durumda - 3

Sindh eyaletinde 1000, Belucistan’da ise yaklaşık 200 sağlık tesisisin, yol ve köprülerin sellerden zarar gördüğüne dikkat çekilen açıklamada, bu durumun kadınların tedaviye ulaşmalarını tehlikeye düşürdüğü vurgulandı.

Pakistan'da yıkıcı seller: 650 bin hamile kadın kritik durumda - 4

PAKİSTAN'IN TARİHİ MİRASI YOK OLMA TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA

Diğer taraftan, Pakistan’da milyonlarca kişiyi etkileyen sel felaketi, ülkenin tarihi mirasını da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

Ulusal basındaki haberlere göre, hükümet ve sivil toplum kuruluşları muson yağmurları sebebiyle milyonlarca kişiye yardım ulaştırmak için mücadele ederken, sellerden etkilenen Sindh eyaletinin çeşitli bölgelerindeki tarihi eserler de acil bakıma ihtiyaç duyuyor.

Pakistan'da yıkıcı seller: 650 bin hamile kadın kritik durumda - 5

Eyaletteki çok sayıda kale, türbe ve çeşitli tarihi kalıntılar, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Eyaletin Larkana bölgesinde bulunan 5 bin yıllık antik kent Mohenjo Daro sit alanı sel sularından etkilendi.

Pakistan'da yıkıcı seller: 650 bin hamile kadın kritik durumda - 6

Yağmurlar, İndus medeniyetinin en büyük şehirlerinden biri olarak bilinen Mohenjo Daro’da kazılan alanlara zarar verdi. Biriken su, antik kentin duvarlarının da eğilmesine yol açtı.

Pakistan'da yıkıcı seller: 650 bin hamile kadın kritik durumda - 7

Eyaletin Kazi Ahmed ve Devletpur şehirlerinin yakınındaki Budist anıtı "Thul Mir Rukan", Thatta’da UNESCO Mirası Listesi’nde yer alan "Makli anıtları" da zarar gören eserler arasında yer aldı.

Pakistan'da yıkıcı seller: 650 bin hamile kadın kritik durumda - 8

Yetkililer, sellerin tarihi eserlere büyük ölçektezarar verdiğini ve şu ana kadar yapılan restorasyonların hasar gördüğünü kaydetti.

Pakistan'da yıkıcı seller: 650 bin hamile kadın kritik durumda - 9

BİN 162 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle 1162 kişi ölmüş, 33,4 milyon kişi sellerden etkilenmişti.

Pakistan'da yıkıcı seller: 650 bin hamile kadın kritik durumda - 10
Pakistan'da yıkıcı seller: 650 bin hamile kadın kritik durumda - 11
Pakistan'da yıkıcı seller: 650 bin hamile kadın kritik durumda - 12
Pakistan'da yıkıcı seller: 650 bin hamile kadın kritik durumda - 13
Pakistan'da yıkıcı seller: 650 bin hamile kadın kritik durumda - 14

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