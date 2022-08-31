Pakistan'da yıkıcı seller: 650 bin hamile kadın kritik durumda

PAKİSTAN'IN TARİHİ MİRASI YOK OLMA TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA

Diğer taraftan, Pakistan’da milyonlarca kişiyi etkileyen sel felaketi, ülkenin tarihi mirasını da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.



Ulusal basındaki haberlere göre, hükümet ve sivil toplum kuruluşları muson yağmurları sebebiyle milyonlarca kişiye yardım ulaştırmak için mücadele ederken, sellerden etkilenen Sindh eyaletinin çeşitli bölgelerindeki tarihi eserler de acil bakıma ihtiyaç duyuyor.