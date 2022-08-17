Pakistan'da yıkıcı seller devam ediyor: 580 ölü

"HÜKÜMET ÇADIRDAN BAŞKA BİR ŞEY VERMEDİ"

Öte yandan The Guardian’a konuşan Muhammed Safar, Belucistan'daki çiftliğinin 12 Temmuz'da yağmur yağdığında sular altında kaldığını söyledi. Ailesi ile birlikte yüksek bir yere koştuklarını söyleyen Safar, “Evimi başka bir zamanda su basmış olsaydı, mutfağımdaki tabaklar gibi sular altında kalabilirdik. Bu selde evimi, ekinlerimi ve her şeyimi kaybettim. Hükümet bize bir çadırdan başka bir şey vermedi” dedi.