Pakistan'da yoğun kar yağışı: Araçlarında mahsur kalan 21 kişi öldü

Pakistan'ın Murree şehrinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan 21 kişi donarak hayatını kaybetti.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 08.01.2022 - 14:14

Pakistan'da yoğun kar yağışı: Araçlarında mahsur kalan 21 kişi öldü - 1

Yerel basındaki haberlere göre, başkent İslamabad'a 70 kilometre uzaklıktaki Murree şehrinde ve Galiyat bölgesinde, dün akşamdan itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu.

Pakistan'da yoğun kar yağışı: Araçlarında mahsur kalan 21 kişi öldü - 2

Murree'de araçlarında mahsur kalan 21 kişi donarak öldü. Hayatını kaybedenler arasında bir polis memuru, eşi ve 5 çocuğu da bulunuyor.

Pakistan'da yoğun kar yağışı: Araçlarında mahsur kalan 21 kişi öldü - 3

İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, hafta sonu tatili için bölgede seyreden çok sayıda araç sebebiyle trafiğin tıkandığını, bu durumu kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Pakistan'da yoğun kar yağışı: Araçlarında mahsur kalan 21 kişi öldü - 4

Ahmed, dağlık bölgedeki şehre giriş ve çıkışların yarın akşama kadar kapatıldığını ifade ederek binlerce kişinin sokaklarda kaldığını ve bu kişileri tahliye etmek için başlatılan arama kurtarma çalışmalarına, sivil personelin yanı sıra askerlerin de katıldığını söyledi.

Pakistan'da yoğun kar yağışı: Araçlarında mahsur kalan 21 kişi öldü - 5

Turistik bölgeye, şehir dışından 125 binin üzerinde aracın giriş yaptığı belirtiliyor.

Pakistan'da yoğun kar yağışı: Araçlarında mahsur kalan 21 kişi öldü - 6

MURREE AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Pencap yönetimi, Murree'yi afet bölgesi ilan etti.

Pakistan'da yoğun kar yağışı: Araçlarında mahsur kalan 21 kişi öldü - 7

Başbakan İmran Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada, turistlerin Murree'de trajik ölümü sebebiyle sarsıldığını ve üzgün olduğunu belirterek konuyla ilgili soruşturma açılması talimatı verdiğini kaydetti.

Pakistan'da yoğun kar yağışı: Araçlarında mahsur kalan 21 kişi öldü - 8
Pakistan'da yoğun kar yağışı: Araçlarında mahsur kalan 21 kişi öldü - 9
Pakistan'da yoğun kar yağışı: Araçlarında mahsur kalan 21 kişi öldü - 10
Pakistan'da yoğun kar yağışı: Araçlarında mahsur kalan 21 kişi öldü - 11

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