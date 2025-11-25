"Panda diplomasisi"nin Fransa'daki sembolleri evlerine döndü

Fransa'da 12 yıldır yaşayan ve ülkedeki ilk panda yavrularının ebeveyni olan dev panda çifti Huan Huan ve Yuan Zi, Çin'e dönmek üzere yola çıktı.

17 yaşındaki çiftin, dişinin sağlık durumunun özel bakım gerektirmesi nedeniyle Çin'deki Chengdu Dev Panda Yetiştirme Araştırma Üssü'ne gönderildiği bildirildi.

Beauval Hayvanat Bahçesi Direktörü Rodolphe Delord, dişi panda Huan Huan'a kronik böbrek yetmezliği teşhisi konulduğunu belirtti.

Delord, bu durumun yaşındaki etoburlar için yaygın olduğunu ve Fransız ile Çinli veteriner ekiplerinin, sağlık durumları güvenli seyahate izin verirken pandaları doğdukları yere gönderme kararı aldığını ifade etti.