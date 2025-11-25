"Panda diplomasisi"nin Fransa'daki sembolleri evlerine döndü
Fransa'daki Beauval Hayvanat Bahçesi'nde 12 yıldır yaşayan dev panda çifti Huan Huan ve Yuan Zi, dişinin böbrek yetmezliği teşhisi konulması üzerine Çin'e geri gönderildi.
Fransa'da 12 yıldır yaşayan ve ülkedeki ilk panda yavrularının ebeveyni olan dev panda çifti Huan Huan ve Yuan Zi, Çin'e dönmek üzere yola çıktı.
17 yaşındaki çiftin, dişinin sağlık durumunun özel bakım gerektirmesi nedeniyle Çin'deki Chengdu Dev Panda Yetiştirme Araştırma Üssü'ne gönderildiği bildirildi.
Beauval Hayvanat Bahçesi Direktörü Rodolphe Delord, dişi panda Huan Huan'a kronik böbrek yetmezliği teşhisi konulduğunu belirtti.
Delord, bu durumun yaşındaki etoburlar için yaygın olduğunu ve Fransız ile Çinli veteriner ekiplerinin, sağlık durumları güvenli seyahate izin verirken pandaları doğdukları yere gönderme kararı aldığını ifade etti.
PANDALAR ÖZEL KUTULARLA UĞURLANDI
Çift, Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'ndan kalkan bir uçakla 12 saat sürecek yolculuklarına başladı. Her biri için havalandırma delikleri bulunan ve üzerinde "Bon voyage" (İyi yolculuklar) yazan özel kutular hazırlandı.
Uğurlama öncesinde 200'den fazla hayvansever, pandalara veda etmek için hayvanat bahçesini ziyaret etti.
Ziyaretçiler arasında bulunan Patrice ve Veronique Colombel çifti, 2012'den bu yana pandaları binden fazla kez ziyaret ettiklerini söyledi.
ÇİNLİ YETKİLİ: YENİ PANDALAR GELECEK
Pandaların ayrılışı sırasında bir açıklama yapan Çin Büyükelçiliği yetkilisi Çen Dong, "Fransız dostlarımız müsterih olsun, gelecekte yeni dev pandalar gelecek" diyerek işbirliğinin devam edeceğini belirtti.
Huan Huan ve Yuan Zi çiftinin Fransa'da üç yavrusu dünyaya gelmişti. 2017'de doğan ilk yavru Yuan Meng, 2023'te Çin'e gönderilmişti.
2021'de doğan ikiz yavruları Huanlili ve Yuandudu'nun ise şimdilik Beauval Hayvanat Bahçesi'nde kalacağı açıklandı. Hayvanat bahçesi, 2023 yılında yaklaşık 2 milyon ziyaretçi ağırlamıştı.
PANDA DİPLOMASİSİ PEKİN'İN SEMBOLÜ OLDU
Çin, on yıllardır "panda diplomasisi" olarak bilinen bir politika çerçevesinde, dostane ilişkiler kurduğu ülkelere dev pandalar gönderiyor.
Söz konusu uygulama, ilk olarak 1972'de ABD Başkanı Richard Nixon'ın Çin'e yaptığı tarihi ziyaretin ardından Washington'a bir çift panda hediye edilmesiyle dikkat çekmişti.
Günümüzde pandalar daha ziyade ticari anlaşmalarla kiralanıyor.
Dünya genelinde Çin dışında yaklaşık 20 hayvanat bahçesinde dev panda bulunuyor.
Vahşi doğada yaklaşık 2 bin, esaret altında ise 500 kadar dev panda yaşadığı tahmin ediliyor.
Dev pandaların koruma statüsü, son yıllarda "nesli tükenmekte olan" kategorisinden "savunmasız" kategorisine düşürülmüştü.