Pandemi kız çocuklarını vurdu: Daha fazla öğrenme kaybı yaşadılar!

Yeni yapılan bir analiz, Amerikan kızlarının Covid-19 pandemisi sırasında eğitimde erkek akranlarına kıyasla daha fazla kayıp yaşadığını ortaya koydu. The Wall Street Journal tarafından incelenen 15 sınav veri setine göre, 2019'dan bu yana kızların ortalama test puanları her seferinde erkeklerin gerisinde kaldı.

Pandemi kız çocuklarını vurdu: Daha fazla öğrenme kaybı yaşadılar! - 1

Covid-19 pandemisi, eğitimde cinsiyet eşitsizliğini derinleştirerek Amerikan kızlarının akademik performansına erkeklere kıyasla daha çok etkiledi.

DÜNYA HABERLERİ

Pandemi kız çocuklarını vurdu: Daha fazla öğrenme kaybı yaşadılar! - 2

DAHA FAZLA ÖĞRENME KAYBI

Her iki cinsiyet de öğrenme kaybı yaşasa da, kızların düşüşü erkeklere kıyasla daha belirgin oldu. Bazı durumlarda fark küçükken, bazı durumlarda ciddi boyutlara ulaştı.

Özellikle matematik, okuma ve fen alanlarında kızların puanlarındaki gerileme dikkat çekti. Pandemiden önce bu alanlarda erkeklerin önünde ya da onlarla eşit düzeyde olan kızların bu konumlardaki üstünlükleri tersine döndü.

Pandemi kız çocuklarını vurdu: Daha fazla öğrenme kaybı yaşadılar! - 3

70 ÜLKEDE BENZER EĞİLİM

Arkansas Üniversitesi’nin son araştırmasına göre, bu eğilim yalnızca ABD ile sınırlı değil. Dünyanın 70 farklı ülkesindeki demografik farklılıklar giderildiğinde bile benzer sonuçlar görüldü.

Pandemi kız çocuklarını vurdu: Daha fazla öğrenme kaybı yaşadılar! - 4

Uzmanlar, bu farkın nedenlerini tam olarak açıklayamasa da, bazı olasılıklar üzerinde duruyor:
- Erkek öğrenciler, sorun çıkarma eğilimleri nedeniyle öğretmenlerin ilgisini daha fazla çekmiş olabilir.
- Kız öğrenciler, pandemi sırasında evde daha fazla bakım ve sorumluluk üstlenerek derslerine odaklanmakta zorlanmış olabilir. 

Çalışmanın ortak yazarı Harry Patrinos, "Bu durum sadece kız çocuklarını değil, uzun vadede üniversite kayıtlarını ve yetenek havuzunu da etkileyecek" diyerek endişelerini dile getirdi.

Pandemi kız çocuklarını vurdu: Daha fazla öğrenme kaybı yaşadılar! - 5

Maryland'de yaşayan dört çocuk annesi Erica Thomas, kızının pandemide erkek kardeşlerine kıyasla daha fazla bilgi kayıp  yaşadığını ifade etti. Thomas, "Kızım daha iyi davrandığı için sorunları göz ardı edilmiş olabilir. Eğer masaları devirecek kadar çılgınca davranışlar sergilese, birileri mutlaka fark ederdi," diyerek öğretmen ilgisinin adil olmayabileceğini öne sürdü.

DAHA FAZLA GÖSTER