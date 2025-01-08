Pandemi kız çocuklarını vurdu: Daha fazla öğrneme kaybı yaşadılar!

DAHA FAZLA ÖĞRENME KAYBI

Her iki cinsiyet de öğrenme kaybı yaşasa da, kızların düşüşü erkeklere kıyasla daha belirgin oldu. Bazı durumlarda fark küçükken, bazı durumlarda ciddi boyutlara ulaştı.

Özellikle matematik, okuma ve fen alanlarında kızların puanlarındaki gerileme dikkat çekti. Pandemiden önce bu alanlarda erkeklerin önünde ya da onlarla eşit düzeyde olan kızların bu konumlardaki üstünlükleri tersine döndü.