Pandemi kız çocuklarını vurdu: Daha fazla öğrneme kaybı yaşadılar!
Yeni yapılan bir analiz, Amerikan kızlarının Covid-19 pandemisi sırasında eğitimde erkek akranlarına kıyasla daha fazla kayıp yaşadığını ortaya koydu. The Wall Street Journal tarafından incelenen 15 sınav veri setine göre, 2019'dan bu yana kızların ortalama test puanları her seferinde erkeklerin gerisinde kaldı.
Covid-19 pandemisi, eğitimde cinsiyet eşitsizliğini derinleştirerek Amerikan kızlarının akademik performansına erkeklere kıyasla daha çok etkiledi.