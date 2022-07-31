Pandemi vahşi yaşam için bitmedi

Haberler - ntv.com.tr 31.07.2022 - 11:59 | Son Güncelleme : 31.07.2022 - 12:30
Dalhousie Üniversitesi'nden araştırmacılar, yüz maskeleri ve tek kullanımlık eldivenlere dolanan vahşi hayvanların fotoğraflarını toplamak için sosyal medya platformlarını taradı.
Ekip, Nisan 2020'den Aralık 2021'e kadar 23 ülkede toplamda 114 olay kaydetti. Bilim insanları tek kullanımlık plastiklerden etkilenen hayvanların çoğunun kuş türlerinden oluştuğunu açıkladı.
Çalışmanın yazarları konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, "Gelecekteki kaçınılmaz salgınlar sırasında benzer durumların yaşanmasını önleyebilmemiz için ülkelerin atık yönetiminde dikkat olması oldukça önemli” dedi.
Diğer taraftan, hastalığın yayılmasını önlemek için yaygın olarak kullanılan maskeler, tek kullanımlık eldivenler, test kitleri ve hijyenik mendiller ile kişisel koruma ekipmanlarının pandemi sırasında hayati bir öneme sahip olduğu kanıtlandı.
Daha önceki çalışmalar, pandemi sırasında ayda 129 milyar yüz maskesi ve 65 milyar eldiven kullanıldığını gösterdi. Ancak, uygun bir atık yönetim sistemi uygulanmadığında, bunların çoğu çöp olarak kaldı.
Araştırmacılar, "Çevrede yaygın olarak bulunan bu tür maddeler, hayvanlar onlarla çeşitli şekillerde etkileşime girebildiğinden, vahşi yaşam için doğrudan bir tehdit oluşturuyor" diye yazdı. Bununla birlikte, bilim insanları Nisan 2020'den Aralık 2021'e kadar 23 ülkede tek kullanımlık plastiklerden etkilenen etkilenen toplam 114 olay bulduklarını açıkladı. Bunların 9’unun ise öldüğü belirlendi.
Çalışmada tek kullanımlık plastiklerden en kötü etkilenen hayvan türlerinin ise sessiz kuğu, ringa martısı, Avustralya beyaz ibis, kırmızı kitlerin aralarında olduğu kuş türleri olduğu aktarıldı. En kötü etkilenen memeliler arasında ise doğu gri sincabı, Avrupa kirpisi ve kızıl tilki yer aldı.
Araştırmacılar, bulguların yetkilileri atık yönetim sistemlerini iyileştirmeye teşvik edeceğini umduklarını belirterek, “Dünyanın farklı bölgelerinde maske zorunluluklarının sona ermesine rağmen, Covid-19 sırasında yanlış yönetilen milyarlarca tek kullanımlık pandemi ile ilgili enkaz, on yıllar boyunca karasal ve su ortamlarımızda kalacak” değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan, çalışma, 25 bin ondan fazla KKD ve Covid-19 ile ilgili diğer plastik atık türlerinin Dünya okyanuslarına girdiğini tahmin eden bir çalışmadan kısa bir süre sonra geldi.
ABD’deki araştırmacılar, pandeminin başlangıcından Ağustos 2021'e kadar 193 ülke tarafından 8,4 milyon ton pandemi ile ilgili plastik atık üretildiğini tahmin etti.