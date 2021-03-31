Pandeminin ortaya çıktığı 2020’de orman kayıpları rekor kırdı

Dünyanın oksijen deposu olan tropik bölgelerdeki orman kayıpları, yeni tip corona virüs pandemisinin ortaya çıktığı 2020'de keskin bir artış gösterdi. Özellikle Amazon, Kongo ve Güneydoğu Asya'da yoğunlaşan kayıpların, 575 milyondan fazla otomobilin yıllık karbondioksit emisyonuna eşdeğer bir temizleme yapan 4,2 milyon hektarlık orman örtüsüne eşdeğer olduğu belirtildi. Uzmanlar, ekonomisi salgından kötü etkilenen ülkelerin sahip olduğu ormanlık alanları ticari faaliyetlere açabileceği konusunda uyarı yaparak acil önlem çağrısında bulundu. Öte yandan, ormansızlaşma Almanya ve Avustralya gibi zengin ülkeleri de etkiledi.

ntv.com.tr 31.03.2021 - 16:17

Pandeminin ortaya çıktığı 2020’de orman kayıpları rekor kırdı - 1

ABD’de yer alan Maryland Üniversitesi ve çevrimiçi izleme platformu Global Forest Watch'tan alınan verilere göre, kayıp son 20 yılın ortalamasının oldukça üzerine çıktı ve 2020, karşılaştırılabilir izlemenin başladığı 2002'den bu yana orman tahribatı için en kötü üçüncü yıl oldu.

Pandeminin ortaya çıktığı 2020’de orman kayıpları rekor kırdı - 2

575 MİLYON OTOMOBİLİN ÜRETTİĞİ EMİSYONU TEMİZLEYEBİLECEK ALAN YOK OLDU

Ormansızlaşma, özellikle  Amazon, Kongo ve Güneydoğu Asya gibi nemli tropikal bölgelerde  yoğunlaştı. Bu ormanlar, küresel iklimi düzenleyen karbon yutakları ve yeri doldurulamaz ekosistemleri bakımından hayati önem taşıyor. Raporu derleyen Dünya Kaynakları Enstitüsü'ne (WRI) göre, yalnızca bu tür ormandan kaynaklanan kayıplar, 575 milyondan fazla arabanın yıllık karbondioksit emisyonunu temizleyebilecek  4,2 milyon hektarlık bir alanı içeriyor. 

 

Pandeminin ortaya çıktığı 2020’de orman kayıpları rekor kırdı - 3

YIKIMDAN EN ÇOK BREZİLYA ORMANLARI ETKİLENDİ

Rapora göre 2020'de tropikal kuşakta toplam 12,2 milyon hektar ağaç örtüsü kaybedildi. Durumdan en kötü şekilde, bir önceki yıla göre yaklaşık dörtte bir artışla 1,7 milyon hektarın yok edilmesiyle Brezilya’nın ormanlık alanları etkilendi. . Hükümetin ağaçları temizlemek için ateşlerin kullanılmasını yasaklamasına ve uygulamayı engellemek için asker konuşlandırmasına rağmen, yangınlar bir önceki yıla göre daha yüksek oranda Amazon'u silip süpürdü. 

Pandeminin ortaya çıktığı 2020’de orman kayıpları rekor kırdı - 4

Jair Bolsonaro hükümeti, tahribatı azaltmada uzun bir iyileştirme döneminden sonra, ormansızlaşmada büyük bir artışa liderlik etti.
Çalışmanın yazarlarından Frances Seymour şunları söyledi: "Brezilya ormansızlaşmada büyük bir azalma sağlamıştı, ancak şimdi bu başarının çözüldüğünü görüyoruz ve bu çok üzücü” ifadelerini kullandı.

Pandeminin ortaya çıktığı 2020’de orman kayıpları rekor kırdı - 5

Bununla birlikte, bilim insanları dünyanın en büyük tropikal sulak alanı olan Brezilya'nın Pantanal bölgesi konusunda da giderek daha fazla endişe duyuyorlar. Zengin biyoçeşitliliğe sahip Pantanal’ın üçte birinin geçen yıl yangınlardan etkilendiği tahmin ediliyor. 

 

Pandeminin ortaya çıktığı 2020’de orman kayıpları rekor kırdı - 6

İYİLEŞMESİ ONLARCA YIL ALACAK

Araştırmacılar, yangınların çoğnun insanlar tarafından tarıma arazi açmak için çıkarıldığını ifade ederek, etkilenen alanların iyileşmesi onlarca yıl alacağını söyledi.



Pandeminin ortaya çıktığı 2020’de orman kayıpları rekor kırdı - 7

PANDEMİ ETKİSİ

WRI'deki ormanlar programının küresel direktörü Rod Taylor'a göre, dünya çapındaki Covid-19 salgını ve kilitlenmelerinin orman kaybı örüntüleri üzerinde dolaylı bir etkiye neden oldu. Ayrıca,  kilitlenmeler ve şehirlerdeki kötüleşen ekonomik durum nedeniyle kırsal alanlara geri dönmek zorunda kalan insanların gelecekte daha büyük bir etkisi olabileceğini söyledi.

Seymour, pandeminin ekonomik etkileri edeniyle yüksek düzeyde borçla karşı karşıya kalan ülkelerin, ormanlarını sürdürülemez bir şekilde sömürmek için ticari aöaçlarla kullanılacağını ifade ederek, "Alternatifler sunmazsak, özellikle yüksek düzeyde borçla karşı karşıya olan hükümetlerin yüksek düzeyde orman kaybı yaşaması  muhtemeldir" dedi. 

Pandeminin ortaya çıktığı 2020’de orman kayıpları rekor kırdı - 8

ALMANYA VE AVUSTRALYA'DA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLİ OLDU

Diğer taraftan raporda, zengin ülkelerde de orman kaybının arttığı belirtildi. Almanya'da 2018'e kıyasla 2020'de orman kaybında üç kat artış oldu. Artış, büyük ölçüde, küresel ısınmanın getirdiği sıcak ve kuru havanın savunmasız hale getirdiği ağaçlarda ziyafet çeken kabuk böceklerinin verdiği hasardan kaynaklandı. Avustralya’da  büyük ölçüde aşırı hava koşulları ve orman yangınları nedeniyle son iki yılda ağaç örtüsü kaybında dokuz kat artış yaşadı.

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