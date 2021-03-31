Pandeminin ortaya çıktığı 2020’de orman kayıpları rekor kırdı

PANDEMİ ETKİSİ

WRI'deki ormanlar programının küresel direktörü Rod Taylor'a göre, dünya çapındaki Covid-19 salgını ve kilitlenmelerinin orman kaybı örüntüleri üzerinde dolaylı bir etkiye neden oldu. Ayrıca, kilitlenmeler ve şehirlerdeki kötüleşen ekonomik durum nedeniyle kırsal alanlara geri dönmek zorunda kalan insanların gelecekte daha büyük bir etkisi olabileceğini söyledi.

Seymour, pandeminin ekonomik etkileri edeniyle yüksek düzeyde borçla karşı karşıya kalan ülkelerin, ormanlarını sürdürülemez bir şekilde sömürmek için ticari aöaçlarla kullanılacağını ifade ederek, "Alternatifler sunmazsak, özellikle yüksek düzeyde borçla karşı karşıya olan hükümetlerin yüksek düzeyde orman kaybı yaşaması muhtemeldir" dedi.