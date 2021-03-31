Pandeminin ortaya çıktığı 2020’de orman kayıpları rekor kırdı

ntv.com.tr 31.03.2021 - 16:17
ABD’de yer alan Maryland Üniversitesi ve çevrimiçi izleme platformu Global Forest Watch'tan alınan verilere göre, kayıp son 20 yılın ortalamasının oldukça üzerine çıktı ve 2020, karşılaştırılabilir izlemenin başladığı 2002'den bu yana orman tahribatı için en kötü üçüncü yıl oldu.
Ormansızlaşma, özellikle Amazon, Kongo ve Güneydoğu Asya gibi nemli tropikal bölgelerde yoğunlaştı. Bu ormanlar, küresel iklimi düzenleyen karbon yutakları ve yeri doldurulamaz ekosistemleri bakımından hayati önem taşıyor. Raporu derleyen Dünya Kaynakları Enstitüsü'ne (WRI) göre, yalnızca bu tür ormandan kaynaklanan kayıplar, 575 milyondan fazla arabanın yıllık karbondioksit emisyonunu temizleyebilecek 4,2 milyon hektarlık bir alanı içeriyor.
Rapora göre 2020'de tropikal kuşakta toplam 12,2 milyon hektar ağaç örtüsü kaybedildi. Durumdan en kötü şekilde, bir önceki yıla göre yaklaşık dörtte bir artışla 1,7 milyon hektarın yok edilmesiyle Brezilya’nın ormanlık alanları etkilendi. . Hükümetin ağaçları temizlemek için ateşlerin kullanılmasını yasaklamasına ve uygulamayı engellemek için asker konuşlandırmasına rağmen, yangınlar bir önceki yıla göre daha yüksek oranda Amazon'u silip süpürdü.
Jair Bolsonaro hükümeti, tahribatı azaltmada uzun bir iyileştirme döneminden sonra, ormansızlaşmada büyük bir artışa liderlik etti.
Çalışmanın yazarlarından Frances Seymour şunları söyledi: "Brezilya ormansızlaşmada büyük bir azalma sağlamıştı, ancak şimdi bu başarının çözüldüğünü görüyoruz ve bu çok üzücü” ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte, bilim insanları dünyanın en büyük tropikal sulak alanı olan Brezilya'nın Pantanal bölgesi konusunda da giderek daha fazla endişe duyuyorlar. Zengin biyoçeşitliliğe sahip Pantanal’ın üçte birinin geçen yıl yangınlardan etkilendiği tahmin ediliyor.
Araştırmacılar, yangınların çoğnun insanlar tarafından tarıma arazi açmak için çıkarıldığını ifade ederek, etkilenen alanların iyileşmesi onlarca yıl alacağını söyledi.
WRI'deki ormanlar programının küresel direktörü Rod Taylor'a göre, dünya çapındaki Covid-19 salgını ve kilitlenmelerinin orman kaybı örüntüleri üzerinde dolaylı bir etkiye neden oldu. Ayrıca, kilitlenmeler ve şehirlerdeki kötüleşen ekonomik durum nedeniyle kırsal alanlara geri dönmek zorunda kalan insanların gelecekte daha büyük bir etkisi olabileceğini söyledi.
Seymour, pandeminin ekonomik etkileri edeniyle yüksek düzeyde borçla karşı karşıya kalan ülkelerin, ormanlarını sürdürülemez bir şekilde sömürmek için ticari aöaçlarla kullanılacağını ifade ederek, "Alternatifler sunmazsak, özellikle yüksek düzeyde borçla karşı karşıya olan hükümetlerin yüksek düzeyde orman kaybı yaşaması muhtemeldir" dedi.