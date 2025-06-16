"Pandora'nın kutusu" açıldı: Ortadoğu'yu şimdi ne bekliyor?

İsrail'in İran'a başlattığı hava saldırıları, Ortadoğu'yu yeniden krize sürükledi.

İki ülkenin komşuları gerilimin düşürülmesi, Trump da çatışmaların sona erdirilmesi ve diplomatik bir anlaşma yapılması çağrısında bulundu. Umman'da ABD ve İranlı muhataplar arasında yapılması planlanan nükleer görüşmeler iptal edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün, İran füzeleriyle vurulan Bat Yam kentinde yaptığı açıklamada “Buradayız çünkü tüm İsrail vatandaşlarının anladığı varoluşsal bir mücadelenin ortasındayız” dedi. Fox News'e verdiği mülakatta, İsrail'in devam eden askeri harekatının İran yönetiminin devrilmesiyle sonuçlanabileceğini çünkü “İran'daki rejimin çok zayıf olduğunu” öne sürdü.