Pankreas kanseri riskini artıran alışkanlık: Milyonlarca kişi aynı hatayı yapıyor

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR

Çalışmanın sonuçları, sigara geçmişi olan pankreas kanseri hastaları için yeni bir tedavi yaklaşımının kapısını aralıyor. Pankreas kanseri erken evrede teşhis edilirse, hastaların yaklaşık yarısı en az bir yıl hayatta kalabiliyor. Ancak hastalık yayılmışsa bu oran sadece yüzde 10’a düşüyor.

Pankreas kanseri en sık 75 yaş üstü bireylerde görülse de gençleri de etkileyebiliyor. Geçtiğimiz yıl Daily Mail gazetesi, genç kadınlar arasında hastalığın görülme sıklığında "korkutucu" bir artış yaşandığını duyurdu.

1990’lardan bu yana 25 yaş altı kadınlarda pankreas kanseri oranları yüzde 200’e varan artış gösterdi. Erkeklerde ise benzer bir artış görülmedi.



