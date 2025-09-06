Pankreas kanseri riskini artıran alışkanlık: Milyonlarca kişi aynı hatayı yapıyor

Michigan Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, sigara içmenin, dünyanın en ölümcül kanserlerinden biri olan pankreas kanserine yakalanma riskini ciddi oranda artırabileceğini ortaya koydu.

“Sessiz katil” olarak adlandırılan pankreas kanseri, genellikle belirti vermeden ilerlediği için geç teşhis ediliyor. Uzmanlar, 2040 yılına kadar dünya genelinde pankreas kanseri vakalarının 200 bini aşarak rekor seviyeye çıkmasını bekliyor.


Hastalığın belirtileri genellikle başka rahatsızlıklarla karıştırıldığı için çoğu vaka ileri evrede tespit ediliyor. Ancak ABD’li araştırmacılar, sigara içen bireylerin bu kansere karşı daha yakından izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Araştırmanın başyazarı ve Profesör Dr. Timothy Frankel, “Sigara içen bireyler, belirtiler konusunda bilinçlendirilmeli ve gerekirse yüksek riskli hastalar için özel kliniklere yönlendirilmelidir” şeklinde konuştu.


SİGARA DUMANINDAKİ TOKSİNLER TÜMÖRLERİ HIZLANDIRIYOR

Cancer Discovery dergisinde yayımlanan çalışmada, sigarada bulunan kanserojen maddelere maruz kalan farelerde pankreas tümörlerinin gelişimi incelendi.

Araştırmacılar, bu toksinlerin Interlökin 22 (IL22) adı verilen ve daha önce tümör gelişiminde rol oynadığı bilinen bir proteini nasıl etkilediğini araştırdı. Sonuçlar, bu maddelerin tümörlerin vücutta daha hızlı büyümesine ve yayılmasına neden olduğunu gösterdi.


Prof. Frankel, “Sonuçlar gerçekten çarpıcıydı. Tümörler çok daha büyük hale geldi ve vücudun diğer bölgelerine metastaz yaptı” diye konuştu.

İlginç bir şekilde, bağışıklık sistemi olmayan farelerde bu kimyasallar tümör gelişimini etkilemedi. Bu bulgu, sigaranın etkisinin bağışıklık sistemi aracılığıyla gerçekleştiğini ortaya koydu.

Araştırmada, bağışıklık sisteminin bir parçası olan T-regülatör (Treg) hücrelerinin bu süreçte kilit rol oynadığı keşfedildi. Bu hücrelerin, vücudun doğal tümörle savaşma yeteneğini baskıladığı tespit edildi.

İNSAN HÜCRELERİNDE DE DOĞRULANDI

Bilim insanları, elde ettikleri bulguları pankreas kanseri hastalarından alınan insan hücrelerinde de doğruladı. Sigara içen hastaların Treg hücre düzeylerinin, içmeyenlere göre daha yüksek olduğu görüldü. 

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR

Çalışmanın sonuçları, sigara geçmişi olan pankreas kanseri hastaları için yeni bir tedavi yaklaşımının kapısını aralıyor. Pankreas kanseri erken evrede teşhis edilirse, hastaların yaklaşık yarısı en az bir yıl hayatta kalabiliyor. Ancak hastalık yayılmışsa bu oran sadece yüzde 10’a düşüyor.

Pankreas kanseri en sık 75 yaş üstü bireylerde görülse de gençleri de etkileyebiliyor. Geçtiğimiz yıl Daily Mail gazetesi, genç kadınlar arasında hastalığın görülme sıklığında "korkutucu" bir artış yaşandığını duyurdu.

1990’lardan bu yana 25 yaş altı kadınlarda pankreas kanseri oranları yüzde 200’e varan artış gösterdi. Erkeklerde ise benzer bir artış görülmedi. 

BELİRTİLER NELER?

Pankreas kanserinin semptomları arasında göz aklarının ve cildin sararması (sarılık), kaşıntı, koyu renkli idrar, iştah kaybı, istemsiz kilo kaybı, kabızlık ve şişkinlik bulunuyor. Bu belirtiler her zaman kansere işaret etmese de, özellikle dört haftadan uzun süren şikayetler için bir doktora başvurmak önem taşıyor.

Besinlerin sindiriminde görevli enzimleri salgılayan bu organ, aynı zamanda vücuttaki şeker dengesini sağlayan hormonların üretiminde de rol alıyor.

Uzmanlara göre, pankreas kanseri vakalarının yüzde 22’si sigara kullanımından, yüzde 12’si ise obeziteden kaynaklanıyor.

