Pankreas kanseri riskini artıran alışkanlık: Milyonlarca kişi aynı hatayı yapıyor
Michigan Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, sigara içmenin, dünyanın en ölümcül kanserlerinden biri olan pankreas kanserine yakalanma riskini ciddi oranda artırabileceğini ortaya koydu.
“Sessiz katil” olarak adlandırılan pankreas kanseri, genellikle belirti vermeden ilerlediği için geç teşhis ediliyor. Uzmanlar, 2040 yılına kadar dünya genelinde pankreas kanseri vakalarının 200 bini aşarak rekor seviyeye çıkmasını bekliyor.