Pankreas kanserinin uyarı işaretini doktor açıkladı: Yüzde 86'sının vücudunda bu değişim görülüyor

Bilim adamları, pankreas kanseri hastalarını daha erken bir aşamada tanımlamak için herhangi bir kanser için uyarı işaretlerine ve semptomlarına "gerekli dikkat" göstermenin çok önemli olduğunu keşfettiler.



Asteni, ilk uyarı işaretlerinden biri olabilir, ancak çeşitli hastalıklarda da görülebilir. Sonuç olarak, dikkatli olmak çok önemlidir.



