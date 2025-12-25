Papa 14'üncü Leo ilk Noel ayinini yönetti
25.12.2025 03:59
AA
Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Bazilikası'nda ilk Noel ayinini yönetti.
Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Yortusu dolayısıyla ilk kez ayin yönetti.
Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Bazilikası'ndaki Noel ayinine, Katolik Kilisesi'nden kardinaller, piskoposlar, rahipler ve Vatikan'a akredite kordiplomatik temsilciler ile davetliler katıldı.
Papa Franciscus'un 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından 8 Mayıs'taki seçimde (Konklav) Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri olan ve 14'üncü Leo ismini alan Papa, ilk Noel ayininde materyalizm eleştirisi yaptı.
Çarpık ekonominin insanları meta gibi gördüğünü söyleyen Papa 14'üncü Leo'nun, selefi Papa Franciscus'un aksine Noel ayinini gece yarısına denk gelecek şekilde daha geç saatte başlatıp uzun süreli yapması dikkat çekti. Basında çıkan haberlerde bunun bir anlamda eski geleneklere dönüşü temsil ettiği yorumları yapıldı.
Papa, bugün de dünya meselelerine dair mesajlar verdiği geleneksel "Urbi et Orbi" (Roma ve dünyaya) hitabını yapacak.
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, ilk yurt dışı ziyaretini kasım ayı sonunda Türkiye'ye gerçekleştirmişti. İlk olarak Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Papa, gezisinin ikinci gününde İstanbul ve İznik'te düzenlenen programlarına katılmıştı.