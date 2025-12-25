Papa 14'üncü Leo ilk Noel ayinini yönetti

Çarpık ekonominin insanları meta gibi gördüğünü söyleyen Papa 14'üncü Leo'nun, selefi Papa Franciscus'un aksine Noel ayinini gece yarısına denk gelecek şekilde daha geç saatte başlatıp uzun süreli yapması dikkat çekti. Basında çıkan haberlerde bunun bir anlamda eski geleneklere dönüşü temsil ettiği yorumları yapıldı.