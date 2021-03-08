Papa, Erbil'de Aylan bebeğin babasıyla görüştü

Kurdi'nin ise ilgisinden dolayı Papa'ya teşekkür ederek, Aylan bebeğin bir fotoğrafını verdiği belirtildi.

Bodrum'da, 2 Eylül 2015'te Yunanistan'a geçmek isterken bindikleri lastik botun batması sonucu Suriyeli 3 yaşındaki Aylan Kurdi'nin yanı sıra ağabeyi ve annesinin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Aylan bebeğin sahile vuran cansız bedeninin görüntüleri, Suriye'deki savaşın korkunç yüzünü bir kez daha ortaya koymuş, uluslararası toplumun mülteci sorununa dikkatini çekmişti.