Papa Francis Bağdat'ta (Tarihi ziyaret)

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Irak’ın başkenti Bağdat’a ulaştı. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi tarafından karşılanan Papa, Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana ilk dış ziyaretini gerçekleştiriyor

Anadolu Ajansı 05.03.2021 - 14:21

Papa Francis Bağdat'ta (Tarihi ziyaret) - 1
Irak resmi haber ajansına göre, Papa’yı taşıyan uçak, Uluslararası Bağdat Havalimanı’na indi.

Papa Francis'i havalimanında Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi resmi törenle karşıladı.
Papa Francis Bağdat'ta (Tarihi ziyaret) - 2
Papa, Kazımi ile havalimanında özel yetkilileri karşılama salonda bir araya gelecek.

Kazımi ile görüşmesi sonrası Papa, Bağdat’taki Yeşil Bölge’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na geçecek.
Papa Francis Bağdat'ta (Tarihi ziyaret) - 3
Papa, burada Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından resmi törenle karşılanacak. Papa ve Salih daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirecek.
Papa Francis Bağdat'ta (Tarihi ziyaret) - 4
Papa, burada sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve diplomatlarla da bir araya gelecek.
Papa Francis Bağdat'ta (Tarihi ziyaret) - 5
TARİHTE İLK KEZ BİR PAPA, IRAK’I ZİYARET EDİYOR
Papa Francis Bağdat'ta (Tarihi ziyaret) - 6
Papa Francis, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2020'deki dış gezilerini iptal etmişti.
Papa Francis Bağdat'ta (Tarihi ziyaret) - 7
Yaklaşık 16 ay sonra ilk dış gezisini gerçekleştiren Francis, tarihte Irak'ı ziyaret eden ilk Papa oldu.
Papa Francis Bağdat'ta (Tarihi ziyaret) - 8
Papa Francis'in Irak ziyaretini 8 Mart'ta tamamlaması planlanıyor.
Papa Francis Bağdat'ta (Tarihi ziyaret) - 9
Papa Francis Bağdat'ta (Tarihi ziyaret) - 10

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