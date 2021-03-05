Papa Francis Bağdat'ta (Tarihi ziyaret)

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Irak’ın başkenti Bağdat’a ulaştı. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi tarafından karşılanan Papa, Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana ilk dış ziyaretini gerçekleştiriyor

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Anadolu Ajansı 05.03.2021 - 14:21

Irak resmi haber ajansına göre, Papa’yı taşıyan uçak, Uluslararası Bağdat Havalimanı’na indi.



Papa Francis'i havalimanında Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi resmi törenle karşıladı.

Papa, Kazımi ile havalimanında özel yetkilileri karşılama salonda bir araya gelecek.



Kazımi ile görüşmesi sonrası Papa, Bağdat’taki Yeşil Bölge’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na geçecek.

Papa, burada Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından resmi törenle karşılanacak. Papa ve Salih daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirecek.

Papa, burada sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve diplomatlarla da bir araya gelecek.

TARİHTE İLK KEZ BİR PAPA, IRAK’I ZİYARET EDİYOR

Papa Francis, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2020'deki dış gezilerini iptal etmişti.

Yaklaşık 16 ay sonra ilk dış gezisini gerçekleştiren Francis, tarihte Irak'ı ziyaret eden ilk Papa oldu.

Papa Francis'in Irak ziyaretini 8 Mart'ta tamamlaması planlanıyor.