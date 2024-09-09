Papa Francis, dünyanın en Katolik ülkesinde

PAP'YI AĞIRLAMANIN BEDELİ

Doğu Timor hükümeti, Francis'in son derece dindar ülkeye yapacağı ilk ziyaret için 12 milyon dolarlık bütçe ayırdı.

Bu miktar, ülkenin küçük bir ekonomiye sahip olması ve Asya'nın en fakir ülkelerinden biri olması göz önüne alındığında fahiş bir yük olarak eleştiriliyor.