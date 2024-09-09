Papa Francis, dünyanın en Katolik ülkesinde

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 2013'te seçilmesinden bu yana çıktığı en uzun gezi kapsamında Vatikan'dan sonra dünyanın en katolik ülkesi kabul edilen Doğu Timor'a ulaştı. Ülkeninin nüfusunun yüzde 97'si kendisini Katolik olarak tanımlıyor. Doğu Timor hükümeti, Papa'nın ziyareti için 12 milyon dolar ayırdı. Bu bütçe, ülkenin Asya'nın en fakirlerinden biri olması göz önüne alındığında fahiş bir yük olarak eleştiriliyor.

Papa Francis, dünyanın en Katolik ülkesinde - 1

PAPA'NIN ASYA TURU

Katoliklerin 87 yaşındaki ruhani lideri Papa Francis, Asya ve Güney Pasifik'i kapsayan turunun sondan bir önceki durağı olan küçük Güneydoğu Asya ülkesi Doğu Timor'a ulaştı.

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Papa Francis, dünyanın en Katolik ülkesinde - 2

DİLİ SOKAKLARINDA COŞKULU KALABALIK

Binlerce Timorlu, Papa'nın arabasının bayrak sallayan coşkulu kalabalığın yanından yavaşça geçmesiyle başkent Dili'nin sokaklarını doldurdu.

Papa Francis, dünyanın en Katolik ülkesinde - 3

DÜNYANIN EN GENÇ ÜLKELERİNDEN

Doğu Timor, aynı zamanda Timor Leste olarak da bilinir, dünyanın en genç ülkelerinden biridir.

Papa Francis, dünyanın en Katolik ülkesinde - 4

KİLİSEYLE DERİN BAĞLAR

Ülkenin Endonezya'dan bağımsızlık için verdiği çalkantılı ve kanlı mücadelede etkili olan Katolik Kilisesi ile derin bağları bulunuyor.

Papa Francis, dünyanın en Katolik ülkesinde - 5

VATİKAN'DAN SONRA ZİRVEDE

Nüfusu sadece 1,3 milyon olan ülke, nüfusunun yüzde 97'sinin kendisini Katolik olarak tanımlamasıyla dünyanın en Katolik ikinci ülkesi.

Doğu Timor, listede Vatikan'ın hemen ardından geliyor. Yüzde 97'lik Katolik nüfusu, Vatikan dışında en yüksek oran olarak kayıtlara geçiyor.

Papa Francis, dünyanın en Katolik ülkesinde - 6

PAP'YI AĞIRLAMANIN BEDELİ

Doğu Timor hükümeti, Francis'in son derece dindar ülkeye yapacağı ilk ziyaret için 12 milyon dolarlık bütçe ayırdı.

Bu miktar, ülkenin küçük bir ekonomiye sahip olması ve Asya'nın en fakir ülkelerinden biri olması göz önüne alındığında fahiş bir yük olarak eleştiriliyor.

Papa Francis, dünyanın en Katolik ülkesinde - 7

ÜLKEYİ ZİYARET EDEN İKİNCİ PAPA

Papa Francis, 2. Jean Paul'ün 1989'da Doğu Timor'u ziyaret etmesinden sonra ülkeyi ziyaret eden ikinci papa oldu.

Bu, ülkenin 2002'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana yapılan ilk papalık ziyareti.

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Papa Francis'in 12 günlük Asya ziyareti Endonezya, Papua Yeni Gine, Doğu Timor ve Singapur'u kapsıyor.

Bu durum, Asya'ya yönelen Katolik Kilisesi içinde önemli bir değişime işaret ediyor.

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