Papa Francis, dünyanın en Katolik ülkesinde
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 2013'te seçilmesinden bu yana çıktığı en uzun gezi kapsamında Vatikan'dan sonra dünyanın en katolik ülkesi kabul edilen Doğu Timor'a ulaştı. Ülkeninin nüfusunun yüzde 97'si kendisini Katolik olarak tanımlıyor. Doğu Timor hükümeti, Papa'nın ziyareti için 12 milyon dolar ayırdı. Bu bütçe, ülkenin Asya'nın en fakirlerinden biri olması göz önüne alındığında fahiş bir yük olarak eleştiriliyor.
PAPA'NIN ASYA TURU
Katoliklerin 87 yaşındaki ruhani lideri Papa Francis, Asya ve Güney Pasifik'i kapsayan turunun sondan bir önceki durağı olan küçük Güneydoğu Asya ülkesi Doğu Timor'a ulaştı.